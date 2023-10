Novos Macs vem aí? Apple anuncia evento misterioso na próxima semana

Nesta quarta-feira, 25, a Apple começou a enviar convites para um evento misterioso na próxima segunda-feira, 30.

Rumores indicam que a transmissão online, chamada de "Scary fast" ("assustadoramente rápido", em português), pode trazer novas atualizações para a linha de computadores Mac.

Apple pode ter inteligência artificial para o iPhone em 2024

Novos Macs vem aí?

Segundo o site de notícias The Verge, a Apple pode revelar uma versão atualizada do iMac de 24 polegadas e um novo MacBook Pro.

Rumores ainda mais antigos sugerem que os novos Macs podem incluir o chip M3 da Apple, que conta com um desempenho veloz (talvez por isso o trocadilho no nome do evento, "Scary fast").

Por último, supostamente o estoque de MacBook Pros está baixo, o que pode indicar a chegada de novos modelos em breve.

Nenhum rumor foi confirmado pela empresa, e as informações são do jornalista da Bloomberg, Mark Gurman.

O último evento da Apple foi em setembro e trouxe atualizações para Apple Watch e AirPods Pro. O "Scary fast" acontece na próxima segunda, 30 de outubro, às 21 horas pelo horário de Brasília.