Apple pode ter inteligência artificial para o iPhone em 2024

Em uma análise recente, Jeff Pu, analista de fornecimento da Apple para a Haitong International Securities, baseada em Hong Kong, informou nesta sexta-feira, 20, que a Apple pretende implementar a tecnologia de inteligência artificial (IA) generativa nos dispositivos iPhone e iPad, provavelmente no final de 2024.

Ainda segundo Pu, após verificar a cadeia de fornecimento, existe uma possibilidade de a Apple construir várias centenas de servidores de IA em 2023, ampliando significativamente esse número no ano seguinte.

O analista projeta que a Apple proponha uma combinação de IA na nuvem e a chamada "IA de borda", focada no processamento de dados no próprio dispositivo.

A abordagem da Apple na implementação da IA generativa pede paciência, dada a cautela da empresa em processar dados pessoais alinhados ao seu compromisso de privacidade do cliente.

O alvo de 2024 poderia indicar que as características da IA generativa iniciariam com o iOS 18 e o iPadOS 18. No entanto, a aplicação exata da tecnologia ainda é incerta.

Informações recentes indicam que a Apple visa integrar modelos de linguagem ampla ao Siri, possibilitando a automação de tarefas complexas com maior integração ao aplicativo Shortcuts. Esse recurso pode ser introduzido já no iOS 18.

Por outro lado, Ming-Chi Kuo, outro analista da cadeia de fornecimento, apontou que os esforços da Apple em IA generativa estão atrás dos concorrentes, tornando incerto o cumprimento do prazo de 2024.

Com a popularização da IA generativa após o lançamento do ChatGPT pela OpenAI, empresas como Google e Microsoft também adentraram o espaço com chatbots similares, treinados em modelos de linguagem ampla.

Surge o AppleGPT

Em paralelo, Mark Gurman da Bloomberg revelou testes internos da Apple com um chatbot similar ao ChatGPT, apelidado de "Apple GPT". Entretanto, a estratégia de lançamento para o público ainda não está definida.

A Apple confirmou publicamente seu interesse na IA generativa, como evidenciado em listagens de empregos recentes.

Em entrevista à Forbes, o CEO da Apple, Tim Cook, afirmou: "Estamos trabalhando em IA generativa há anos e fizemos muitas pesquisas. Vamos abordar de maneira ponderada, pois estamos cientes dos potenciais problemas relacionados ao viés e outros desafios da tecnologia."