Apple Watch Series 9 se torna carbono neutro e ganha novo chip para detecção espacial

A Apple apresentou nesta terça-feira, 12, em seu evento anual de lançamento de produtos "Wonderlust" o Apple Watch Series 9, a próxima geração de seu icônico smartwatch.

Mantendo o design da geração anterior, o novo relógio chega ao mercado com um processador mais rápido e sensores melhorados.

Nos últimos anos, o processador do Apple Watch se manteve o mesmo. Contudo, a Apple rompe essa tradição ao introduzir o SiP (system in a package) S9 no Apple Watch Series 9, destacando um GPU e CPU mais rápidos. Essa inovação garante tempos de carregamento reduzidos para apps e reinicializações do sistema.

O processador S9 possui 5,6 bilhões de transistores. De acordo com a Apple, o desempenho da GPU está mais rápida, entregando animações mais suave no Apple Watch.

Os núcleos de Neural Engine, voltado para tarefas de IA, estão com o dobro de desempenho quando comparado com a geração passada.

O Apple Watch Series 9 e Watch Ultra 2 ganharam ainda um novo chip U2, usado para a conexão com outros dispositivos. Este chip possui uma banda (sem o Bono) ultralarga, que melhora a capacidade do recurso “Buscar”.

Somado com o watchOS 10, o “Buscar” mostrará uma espécie de bússola para encontrar seu iPhone, apontando a direção e distância.

Apesar de não apresentar novidades na área de saúde, a Apple incrementou a precisão do sensor de frequência cardíaca do Apple Watch Series 9.

Um novo giroscópio foi incorporado, possibilitando o uso de um gesto de duplo toque para controlar o relógio sem tocar na tela. O dispositivo ainda apresenta um display mais luminoso, atingindo até 2000 nits de brilho.

Apple Watch Ultra 2

Tal como acontece com a Série 9, o Apple Watch Ultra deste ano recebe o mesmo processador S9 para “animações super suaves”; e chip de localização de banda ultralarga U2.

Siri agora é processado no dispositivo graças a um novo mecanismo neural no chip S9.

O relógio também apresenta um gesto de toque duplo para atender e encerrar chamadas e adiar alarmes, novamente em comum com o modelo S9.

A duração da bateria no modo de baixo consumo é agora de até 72 horas e a tela chega a um brilho de 3.000 nits.

Disponibilidade

O Apple Watch Series 9 tem um preço inicial de US$399 e estará disponível em versões de 41mm e 45mm, com acabamentos em alumínio e aço inoxidável. A pré-vendas começa hoje, e o lançamento oficial nas lojas ocorrerá na próxima sexta-feira, 22 de setembro.