China pode liberar compra de novos chips da Nvidia para ByteDance e Alibaba

RESUMO ＋ O governo chinês sinalizou que poderá liberar a compra do chip avançado RTX Pro 5500, da fabricante americana Nvidia, por grandes empresas de tecnologia locais, segundo o site The Information. A possível autorização atenderia empresas de IA como a dona do TikTok ByteDance e a empresa Alibaba, que enfrentam falta de capacidade computacional, enquanto Pequim busca reduzir a dependência de semicondutores americanos.

O governo chinês sinalizou que pode voltar a permitir a compra de um chip avançado da Nvidia por algumas de suas maiores empresas de tecnologia, segundo o site americano The Information.

O chip em questão é o RTX Pro 5500, GPU voltada a computadores profissionais de alto desempenho, lançada pela Nvidia em 14 de setembro, com 84 GB de memória e arquitetura Blackwell, a mais recente da empresa.

Segundo a reportagem, o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China está por trás da sinalização, à medida que as empresas de inteligência artificial (IA) do país enfrentam falta de capacidade computacional para rodar seus chatbots e agentes. Entre as beneficiadas estariam a ByteDance, dona do TikTok, e a Alibaba.

Um ciclo de proibir e liberar que já dura um ano

O episódio é o mais recente capítulo de uma disputa que alterna entre restrição e abertura há cerca de um ano. Em setembro de 2025, a China ordenou que ByteDance e Alibaba interrompessem testes do RTX Pro 6000D, versão anterior do chip feita sob medida para o mercado chinês. Meses depois, o cenário virou: em dezembro, o governo dos Estados Unidos autorizou a exportação do H200, outro chip avançado da Nvidia, para "clientes aprovados" na China, mediante taxa de 25%.

Pequim, porém, hesitou: em janeiro, autoridades alfandegárias chinesas chegaram a barrar a entrada dos chips mesmo com o aval americano, antes de reverter a posição dias depois e preparar a liberação da compra por empresas locais.

Ao fim de janeiro, ByteDance, Alibaba e Tencent já haviam recebido aprovação para comprar mais de 400 mil unidades do H200 no total — a mesma liberação chegou também à DeepSeek semanas depois, sob condições regulatórias ainda em definição.

A ambivalência chinesa reflete um equilíbrio delicado entre a urgência das próprias empresas de IA do país por mais capacidade de processamento e o esforço de longo prazo de Pequim para reduzir a dependência de semicondutores americanos, fortalecendo fabricantes domésticos como a Huawei.