China pode liberar compra de novos chips da Nvidia para ByteDance e Alibaba

Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 27 de setembro de 2026 às 12h28.
O governo chinês sinalizou que poderá liberar a compra do chip avançado RTX Pro 5500, da fabricante americana Nvidia, por grandes empresas de tecnologia locais, segundo o site The Information. A possível autorização atenderia empresas de IA como a dona do TikTok ByteDance e a empresa Alibaba, que enfrentam falta de capacidade computacional, enquanto Pequim busca reduzir a dependência de semicondutores americanos.
O governo chinês sinalizou que pode voltar a permitir a compra de um chip avançado da Nvidia por algumas de suas maiores empresas de tecnologia, segundo o site americano The Information.
O chip em questão é o RTX Pro 5500, GPU voltada a computadores profissionais de alto desempenho, lançada pela Nvidia em 14 de setembro, com 84 GB de memória e arquitetura Blackwell, a mais recente da empresa.
Segundo a reportagem, o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China está por trás da sinalização, à medida que as empresas de inteligência artificial (IA) do país enfrentam falta de capacidade computacional para rodar seus chatbots e agentes. Entre as beneficiadas estariam a ByteDance, dona do TikTok, e a Alibaba.
O episódio é o mais recente capítulo de uma disputa que alterna entre restrição e abertura há cerca de um ano. Em setembro de 2025, a China ordenou que ByteDance e Alibaba interrompessem testes do RTX Pro 6000D, versão anterior do chip feita sob medida para o mercado chinês. Meses depois, o cenário virou: em dezembro, o governo dos Estados Unidos autorizou a exportação do H200, outro chip avançado da Nvidia, para "clientes aprovados" na China, mediante taxa de 25%.
Pequim, porém, hesitou: em janeiro, autoridades alfandegárias chinesas chegaram a barrar a entrada dos chips mesmo com o aval americano, antes de reverter a posição dias depois e preparar a liberação da compra por empresas locais.
Ao fim de janeiro, ByteDance, Alibaba e Tencent já haviam recebido aprovação para comprar mais de 400 mil unidades do H200 no total — a mesma liberação chegou também à DeepSeek semanas depois, sob condições regulatórias ainda em definição.
A ambivalência chinesa reflete um equilíbrio delicado entre a urgência das próprias empresas de IA do país por mais capacidade de processamento e o esforço de longo prazo de Pequim para reduzir a dependência de semicondutores americanos, fortalecendo fabricantes domésticos como a Huawei.
A China ainda não anunciou uma autorização definitiva. O governo sinalizou que poderá permitir a compra do RTX Pro 5500 por grandes empresas de tecnologia do país, segundo o site americano The Information.
O RTX Pro 5500 é uma GPU voltada a computadores profissionais de alto desempenho. Lançado pela fabricante de chips Nvidia em 14 de setembro, o modelo possui 84 GB de memória e utiliza a arquitetura Blackwell.
A dona do TikTok ByteDance e a empresa de tecnologia Alibaba estariam entre as possíveis beneficiadas, segundo o The Information. A sinalização ocorre enquanto companhias chinesas de IA enfrentam falta de capacidade computacional para operar chatbots e agentes.
Pequim tenta reduzir a dependência de semicondutores americanos e fortalecer fabricantes nacionais, como a empresa de tecnologia Huawei. Em setembro de 2025, o governo chinês ordenou que ByteDance e Alibaba interrompessem os testes do RTX Pro 6000D, desenvolvido para o mercado local.
ByteDance, Alibaba e Tencent receberam no fim de janeiro aprovação para adquirir, juntas, mais de 400 mil unidades do H200. A empresa de inteligência artificial DeepSeek também recebeu posteriormente uma autorização, ainda sujeita a condições regulatórias em definição.
A possível liberação busca equilibrar a necessidade imediata de mais capacidade de processamento com o plano chinês de desenvolver uma indústria nacional de semicondutores. Empresas de IA do país ainda dependem de chips avançados estrangeiros para executar modelos, chatbots e agentes.