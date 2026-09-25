Wi-Fi lento: configurações do roteador que deixam a internet mais rápida

Wi-Fi lento: ajustes de banda e canal no roteador podem melhorar a conexão sem custo extra (DeclanTM/Flickr)
Colaboradora
Publicado em 25 de setembro de 2026 às 14h55.
RESUMO | O Wi-Fi lento nem sempre é culpa da operadora. Um teste de velocidade por cabo e outro pela rede sem fio mostram onde está o gargalo. Se o problema estiver dentro de casa, usar a banda de 5 GHz, trocar o canal congestionado, limitar a largura da rede de 2,4 GHz e reposicionar o roteador costumam melhorar a conexão sem custo. Quando a lentidão aparece também no cabo, o caminho é registrar as medições e acionar a operadora.
O Wi-Fi é o principal meio de acesso à internet para 84% dos clientes de banda larga fixa no Brasil, segundo a Pesquisa de Satisfação e Qualidade Percebida da Anatel. O mesmo levantamento mostra que 79% dessas conexões já usam fibra óptica. Ainda assim, canal congestionado e roteador mal posicionado podem deixar o Wi-Fi lento mesmo em planos rápidos. Parte desses gargalos se resolve no painel do roteador, mas antes é preciso descobrir se a lentidão vem da operadora ou da rede sem fio.
Dois testes de velocidade, feitos no mesmo dia e horário, separam as duas situações:
A Anatel orienta o teste cabeado como o mais confiável para avaliar o serviço entregue e indica ferramentas próprias, como o site Brasil Banda Larga e o app Anatel Qualidade. Se o resultado pelo cabo já vier bem abaixo do contratado, a falha está na operadora ou no modem. Se o cabo entrega perto do contratado e o Wi-Fi fica muito atrás, a correção passa pelas configurações e pela posição do roteador.
Os ajustes ficam no painel de administração do equipamento. Para abri-lo:
Muitos modelos também aceitam os ajustes por aplicativo, e o nome de cada opção varia conforme a marca.
A maioria dos roteadores transmite em duas bandas. A de 2,4 GHz alcança mais longe e atravessa melhor as paredes, mas é mais lenta e sofre interferência de micro-ondas e aparelhos Bluetooth. A de 5 GHz entrega mais velocidade, com a contrapartida de perder força com a distância e os obstáculos.
Para streaming em 4K e videochamadas no mesmo cômodo do roteador ou perto dele, a banda de 5 GHz é a indicada. Em quartos distantes e em lâmpadas ou tomadas inteligentes, a de 2,4 GHz tende a ser mais estável.
A rede de 5 GHz aparece com sufixos como "5G" ou "_5G" no nome, sem relação com a rede móvel 5G. Se o roteador exibe uma única rede e o celular fica preso na banda mais lenta, separar os nomes (Casa-2G e Casa-5G) permite escolher a frequência à mão.
O canal funciona como uma faixa de transmissão. Em prédios, redes vizinhas disputam as mesmas faixas e a interferência derruba o desempenho.
A Apple recomenda deixar o canal em Automático para que o roteador escolha o menos ocupado. Se a instabilidade continuar, teste na rede de 2,4 GHz os canais 1, 6 e 11, os únicos que não se sobrepõem. Mude um canal por vez, salve e repita o teste de velocidade. Aplicativos como o Wi-Fi Analyzer, para Android e Windows, mostram quais canais as redes vizinhas ocupam.
A largura define quanto espaço a rede usa para transmitir dados. Canais largos aceleram a conexão em ambientes livres, mas ficam mais expostos a interferências. A orientação da Apple segue esta divisão:
A opção de 160 MHz entrega mais velocidade, mas nem todos os aparelhos são compatíveis e a estabilidade cai em ambientes congestionados.
O WMM (Wi-Fi Multimedia) prioriza o tráfego de voz e vídeo. A Apple recomenda mantê-lo ligado, porque desativá-lo prejudica o desempenho dos dispositivos conectados.
O QoS (Quality of Service) permite definir quais aparelhos ou atividades recebem a conexão primeiro. Com ele, uma videochamada de trabalho não trava enquanto outro morador baixa um jogo pesado.
Roteadores podem operar nos padrões 802.11n, 802.11ac, 802.11ax (Wi-Fi 6) e 802.11be (Wi-Fi 7). Com o modo em "Todos" ou "Automático", cada aparelho usa o padrão mais rápido que suporta.
O firmware, sistema operacional do roteador, recebe correções de estabilidade e compatibilidade. A opção costuma aparecer como "Atualização de firmware" ou "Atualização do sistema", e vale ativar a instalação automática quando disponível. Em equipamentos da operadora, a atualização costuma ser remota.
O suporte do Google recomenda reduzir a quantidade de paredes entre o roteador e os aparelhos mais usados. Os pontos a observar são:
Reiniciar corrige travamentos temporários, mas não se confunde com o botão Reset, que restaura as configurações de fábrica e apaga nome e senha da rede. O procedimento seguro é:
Precisar reiniciar o roteador todos os dias indica defeito, superaquecimento ou firmware desatualizado.
O repetidor amplia o alcance, desde que fique em um ponto intermediário onde o sinal do roteador ainda chega com força. Instalado em uma área de sinal fraco, ele só replica uma conexão ruim.
A rede mesh usa dois ou mais pontos que funcionam como uma única rede e atende melhor casas grandes e sobrados. Antes da compra, confira se o sistema suporta a velocidade do plano. Um roteador Wi-Fi 6 ou Wi-Fi 7 ajuda quando o atual é antigo, mas não aumenta a velocidade que chega da operadora, e o ganho depende de aparelhos compatíveis.
Lentidão que aparece à noite pode vir do uso simultâneo em casa ou de congestionamento na rede da operadora. Um teste por cabo de manhã e outro à noite mostram a diferença. Se a queda persistir também no cabo, registre os resultados de cada medição com data e horário, anote se a falha atinge todos os aparelhos e leve as informações ao atendimento da operadora. Se o atendimento não resolver, a reclamação pode ser registrada no canal Anatel Consumidor, pelo site ou pelo telefone 1331.