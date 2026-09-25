Wi-Fi lento: configurações do roteador que deixam a internet mais rápida

RESUMO | O Wi-Fi lento nem sempre é culpa da operadora. Um teste de velocidade por cabo e outro pela rede sem fio mostram onde está o gargalo. Se o problema estiver dentro de casa, usar a banda de 5 GHz, trocar o canal congestionado, limitar a largura da rede de 2,4 GHz e reposicionar o roteador costumam melhorar a conexão sem custo. Quando a lentidão aparece também no cabo, o caminho é registrar as medições e acionar a operadora.

O Wi-Fi é o principal meio de acesso à internet para 84% dos clientes de banda larga fixa no Brasil, segundo a Pesquisa de Satisfação e Qualidade Percebida da Anatel. O mesmo levantamento mostra que 79% dessas conexões já usam fibra óptica. Ainda assim, canal congestionado e roteador mal posicionado podem deixar o Wi-Fi lento mesmo em planos rápidos. Parte desses gargalos se resolve no painel do roteador, mas antes é preciso descobrir se a lentidão vem da operadora ou da rede sem fio.

Como saber se o Wi-Fi lento é culpa da operadora?

Dois testes de velocidade, feitos no mesmo dia e horário, separam as duas situações:

Teste por cabo: conecte um computador ao roteador com cabo de rede, desconecte os demais aparelhos e meça a velocidade;

Teste pelo Wi-Fi: repita a medição pela rede sem fio, primeiro perto do roteador e depois no cômodo onde a conexão costuma falhar.

A Anatel orienta o teste cabeado como o mais confiável para avaliar o serviço entregue e indica ferramentas próprias, como o site Brasil Banda Larga e o app Anatel Qualidade. Se o resultado pelo cabo já vier bem abaixo do contratado, a falha está na operadora ou no modem. Se o cabo entrega perto do contratado e o Wi-Fi fica muito atrás, a correção passa pelas configurações e pela posição do roteador.

Como acessar as configurações do roteador?

Os ajustes ficam no painel de administração do equipamento. Para abri-lo:

Procure na etiqueta do roteador o endereço de acesso (em geral, 192.168.0.1 ou 192.168.1.1) e a senha de administrador;

Digite o endereço no navegador de um celular ou computador conectado à rede;

Faça login e abra a seção Wi-Fi, Wireless ou Rede sem fio.

Muitos modelos também aceitam os ajustes por aplicativo, e o nome de cada opção varia conforme a marca.

Quais configurações deixam o Wi-Fi mais rápido?

1. Use a rede de 5 GHz perto do roteador

A maioria dos roteadores transmite em duas bandas. A de 2,4 GHz alcança mais longe e atravessa melhor as paredes, mas é mais lenta e sofre interferência de micro-ondas e aparelhos Bluetooth. A de 5 GHz entrega mais velocidade, com a contrapartida de perder força com a distância e os obstáculos.

Para streaming em 4K e videochamadas no mesmo cômodo do roteador ou perto dele, a banda de 5 GHz é a indicada. Em quartos distantes e em lâmpadas ou tomadas inteligentes, a de 2,4 GHz tende a ser mais estável.

A rede de 5 GHz aparece com sufixos como "5G" ou "_5G" no nome, sem relação com a rede móvel 5G. Se o roteador exibe uma única rede e o celular fica preso na banda mais lenta, separar os nomes (Casa-2G e Casa-5G) permite escolher a frequência à mão.

2. Troque o canal congestionado

O canal funciona como uma faixa de transmissão. Em prédios, redes vizinhas disputam as mesmas faixas e a interferência derruba o desempenho.

A Apple recomenda deixar o canal em Automático para que o roteador escolha o menos ocupado. Se a instabilidade continuar, teste na rede de 2,4 GHz os canais 1, 6 e 11, os únicos que não se sobrepõem. Mude um canal por vez, salve e repita o teste de velocidade. Aplicativos como o Wi-Fi Analyzer, para Android e Windows, mostram quais canais as redes vizinhas ocupam.

3. Ajuste a largura do canal

A largura define quanto espaço a rede usa para transmitir dados. Canais largos aceleram a conexão em ambientes livres, mas ficam mais expostos a interferências. A orientação da Apple segue esta divisão:

2,4 GHz: 20 MHz, sobretudo em prédios com muitas redes vizinhas;

5 GHz: Automático ou 80 MHz;

6 GHz: Automático, quando o roteador oferece a banda.

A opção de 160 MHz entrega mais velocidade, mas nem todos os aparelhos são compatíveis e a estabilidade cai em ambientes congestionados.

4. Ative o WMM e o QoS

O WMM (Wi-Fi Multimedia) prioriza o tráfego de voz e vídeo. A Apple recomenda mantê-lo ligado, porque desativá-lo prejudica o desempenho dos dispositivos conectados.

O QoS (Quality of Service) permite definir quais aparelhos ou atividades recebem a conexão primeiro. Com ele, uma videochamada de trabalho não trava enquanto outro morador baixa um jogo pesado.

5. Deixe o modo Wi-Fi em automático e atualize o firmware

Roteadores podem operar nos padrões 802.11n, 802.11ac, 802.11ax (Wi-Fi 6) e 802.11be (Wi-Fi 7). Com o modo em "Todos" ou "Automático", cada aparelho usa o padrão mais rápido que suporta.

O firmware, sistema operacional do roteador, recebe correções de estabilidade e compatibilidade. A opção costuma aparecer como "Atualização de firmware" ou "Atualização do sistema", e vale ativar a instalação automática quando disponível. Em equipamentos da operadora, a atualização costuma ser remota.

Onde posicionar o roteador?

O suporte do Google recomenda reduzir a quantidade de paredes entre o roteador e os aparelhos mais usados. Os pontos a observar são:

Altura: prateleira alta ou parede, longe do chão;

Centro da casa: o sinal se espalha em todas as direções, e um roteador no canto desperdiça cobertura;

Espaço aberto: fora de armários, estantes fechadas e da parte de trás da TV;

Distância de interferências: longe de micro-ondas, telefones sem fio e objetos metálicos.

Reiniciar o roteador resolve?

Reiniciar corrige travamentos temporários, mas não se confunde com o botão Reset, que restaura as configurações de fábrica e apaga nome e senha da rede. O procedimento seguro é:

Desligue o modem e o roteador da tomada;

Aguarde cerca de 30 segundos;

Ligue primeiro o modem e espere as luzes estabilizarem;

Ligue o roteador e aguarde alguns minutos antes de testar.

Precisar reiniciar o roteador todos os dias indica defeito, superaquecimento ou firmware desatualizado.

Quando vale usar repetidor ou rede mesh?

O repetidor amplia o alcance, desde que fique em um ponto intermediário onde o sinal do roteador ainda chega com força. Instalado em uma área de sinal fraco, ele só replica uma conexão ruim.

A rede mesh usa dois ou mais pontos que funcionam como uma única rede e atende melhor casas grandes e sobrados. Antes da compra, confira se o sistema suporta a velocidade do plano. Um roteador Wi-Fi 6 ou Wi-Fi 7 ajuda quando o atual é antigo, mas não aumenta a velocidade que chega da operadora, e o ganho depende de aparelhos compatíveis.

O que fazer se a internet continuar lenta?

Lentidão que aparece à noite pode vir do uso simultâneo em casa ou de congestionamento na rede da operadora. Um teste por cabo de manhã e outro à noite mostram a diferença. Se a queda persistir também no cabo, registre os resultados de cada medição com data e horário, anote se a falha atinge todos os aparelhos e leve as informações ao atendimento da operadora. Se o atendimento não resolver, a reclamação pode ser registrada no canal Anatel Consumidor, pelo site ou pelo telefone 1331.