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A Nintendo tem um plano e vai manter estratégia em meio à crise dos games

Com 2 milhões de cópias vendidas em quatro dias por Pokopia, empresa mantém ritmo enquanto rivais enfrentam demissões e incertezas

O icônico Mario: personagem impulsiona nova fase da Nintendo, conectando games e cinema em estratégia de expansão global (Drew Angerer)

O icônico Mario: personagem impulsiona nova fase da Nintendo, conectando games e cinema em estratégia de expansão global (Drew Angerer)

André Lopes
André Lopes

Repórter

Publicado em 1 de abril de 2026 às 15h04.

Em um cenário de demissões, cancelamentos e aumento de preços, a Nintendo mantém estabilidade ao apostar em sua própria fórmula. A indústria de videogames atravessa um período de forte turbulência, marcado por consoles mais caros, projetos de jogos como serviço, live-service, fracassando e grandes plataformas em reestruturação. Nesse contexto, a Nintendo segue um caminho distinto ao evitar tendências e priorizar consistência.

Nas últimas semanas, a empresa japonesa reforçou essa estratégia com um calendário de lançamentos contínuo para o Switch 2. Em março, destacou-se o spin-off de Pokémon, Pokopia, que ultrapassou 2 milhões de cópias vendidas em apenas quatro dias. Também houve atualizações relevantes para Super Mario Bros. Wonder e Mario Kart World, além do lançamento de um dispositivo interativo inusitado.

Abrindo abril, a companhia amplia sua presença fora dos games com The Super Mario Galaxy Movie, sequência de um filme que superou a marca de US$ 1 bilhão em bilheteria. O movimento reforça a transição da Nintendo para uma empresa de entretenimento mais ampla, que vai além dos consoles.

Enquanto isso, concorrentes enfrentam dificuldades estruturais. A busca por sucessos no modelo live-service — popularizado por jogos como Fortnite — tem gerado resultados inconsistentes, com cancelamentos e prejuízos. A Nintendo, por outro lado, manteve foco em títulos tradicionais e franquias consolidadas.

Esse posicionamento, porém, não a torna imune a pressões externas. O lançamento do Switch 2 coincidiu com o anúncio de novas tarifas comerciais nos Estados Unidos, o que impactou pré-vendas e elevou custos. A empresa chegou a reajustar preços de acessórios e hardware antigo e, em um movimento incomum, acionou judicialmente o governo americano.

Ainda assim, seus principais sucessos recentes, como Mario Kart World, Donkey Kong Bananza e Pokémon Legends: Z-A, seguem um padrão previsível: continuações de franquias já estabelecidas. A companhia experimenta com recursos online, mas sem comprometer sua estratégia central.

Conservadorismo garante estabilidade

A palavra que melhor define o momento da Nintendo é “confiabilidade”. A empresa evita riscos excessivos após experiências negativas do passado, como o fracasso do Wii U e do Virtual Boy. Essa postura também se reflete no Switch 2, um sucessor mais conservador em comparação ao modelo original.

Apesar do desempenho sólido, sinais de desaceleração já aparecem. O console ainda não sofreu aumento de preço, ao contrário de concorrentes, mas isso pode mudar. Segundo o presidente Shuntaro Furukawa, a alta no custo de componentes pode pressionar a lucratividade nos próximos ciclos fiscais.

A empresa ainda não anunciou novos títulos principais de franquias como Super Mario e The Legend of Zelda para o Switch 2, enquanto os próximos jogos centrais de Pokémon estão previstos apenas para o próximo ano.

 

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