Ações da Nintendo subirem 10% com sucesso do jogo Pokopia

A Nintendo avançou 0,5% nas ações após o lançamento bem-sucedido de Pokémon Pokopia, novo jogo de simulação da franquia. O desempenho foi interpretado por analistas como uma surpresa positiva para a companhia japonesa, em meio a um contexto recente de pressão sobre custos e produção. O estoque de cópias físicas do game vem se esgotando rapidamente em varejistas como a Amazon.

Com o crescimento repentino, as vendas do Nintendo Switch 2 também foram afetadas. Em dezembro de 2025, as ações da empresa caíram 4,7% em decorrência da escassez dos chips de memória, que afetaram a produção do Switch 2. Uma análise da consultoria TrendForce apontou que os módulos de memória RAM que compõem o console tiveram um aumento de preço de 41% no último trimestre do ano. O momento resultou em uma perda de US$ 14 bilhões para a desenvolvedora, que pode virar o jogo.

O que é Pokémon Pokopia

Considerado um spin-off da linha principal de Pokémon, Pokopia custa R$ 439,90 no Brasil e foi descrito como um "excelente simulador de vida" pela análise do Video Games Chronicle. O jogo estabeleceu um cenário de devastação para que o jogador reconstrua um paraíso de Pokémon: "O único residente que restou é um Tangrowth, vivendo sozinho na terra devastada", diz a descrição oficial do game.

No game, o jogador encara as tarefas como o Pokémon Ditto, que está disfarçado de um humano comum. Para se transformar em um personagem masculino ou feminino, Ditto encontra uma Pokédex perdida com a foto de um Treinador e utiliza o aparelho para copiar a aparência dele. Em um novo corpo, ele começa a se preparar para transformar a região de vários biomas em um paraíso.

Disponível exclusivamente para Nintendo Switch 2, o jogo está sendo comercializado com versões digitais (via eShop) e físicas (em revendedoras parceiras da Nintendo).