Como escolher uma TV Box segura e homologada na Black Friday

Os produtos da Amazon, como o Fire TV Stick, são populares na Black Friday pelos descontos agressivos (Divulgação/Amazon)
Redação Exame
Publicado em 22 de novembro de 2025 às 07h00.
A TV Box está entre os dispositivos mais procurados na Black Friday porque transforma qualquer televisão com entrada HDMI em uma Smart TV completa, com acesso a serviços de streaming e aplicativos, sem a necessidade de investir em um aparelho novo.
No entanto, o mercado é inundado por modelos genéricos não homologados que, além de ilegais, representam riscos de segurança, instabilidade de funcionamento e ausência de suporte. Para garantir uma compra segura e eficiente, o consumidor deve focar apenas em modelos homologados pela Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) e observar algumas especificações técnicas essenciais.
A primeira verificação deve ser a certificação da Anatel, seja no anúncio online, na caixa ou no próprio dispositivo, garantindo a legalidade e a segurança elétrica e de rede. Em termos de desempenho, dois critérios são determinantes:
Dê preferência a modelos com suporte a 4K Ultra HD e HDR (High Dynamic Range), que elevam o contraste e ampliam a gama de cores. Esses são requisitos importantes para aproveitar a qualidade dos serviços de streaming atuais.
A melhor experiência costuma vir de dispositivos que utilizam Android TV, Roku OS ou sistemas proprietários de grandes empresas, como o Fire OS, da Amazon. Esses ecossistemas são otimizados para uso em televisão e garantem acesso seguro às lojas oficiais de aplicativos, além de atualizações constantes.
No mercado brasileiro, as opções mais recomendadas são de grandes fabricantes, que oferecem suporte, atualizações regulares e, principalmente, homologação da Anatel.
Google Chromecast com Google TV
Combina a funcionalidade clássica do Chromecast (espelhamento de tela) com uma interface completa de Smart TV. Suporta 4K e HDR e inclui controle remoto próprio, que permite navegação intuitiva e comandos de voz com o Google Assistente.Preço da versão 4K: cerca de R$ 750.
Amazon Fire TV Stick
Os produtos da Amazon, como o Fire TV Stick, são populares na Black Friday pelos descontos agressivos. O Fire TV Stick HD atende bem a usos básicos, enquanto o Fire TV Stick 4K oferece suporte a 4K, HDR e Wi-Fi mais rápido. O Fire OS tem navegação estável e a Alexa integrada facilita comandos por voz.
Preço do Fire TV Stick HD no site da Amazon: R$ 328.
Roku Express e Roku Streaming Stick
A Roku se destaca pela simplicidade e rapidez do Roku OS. O Roku Express 4K é homologado e oferece 4K com HDR a um dos menores preços do mercado, sendo forte concorrente em custo-benefício.
Roku Express (entrada): cerca de R$ 180.
Roku Express 4K: pouco acima de R$ 300.
Outras opções
Entre os modelos com Android TV, a Mi Box S, da Xiaomi, é uma alternativa popular, desde que comprada em canais oficiais com certificação da Anatel. Preço: a partir de R$ 387.
Na Black Friday, a melhor compra será a TV Box que ofereça 4K, HDR e sistema operacional consolidado, sempre com homologação da Anatel. Preços muito abaixo da média costumam indicar produtos não certificados e, portanto, arriscados. Os preços citados foram apurados em 14 de novembro.