O jovem de 18 anos que abandonou a escola e fundou IA de US$ 6,2 milhões

O cazaquistanês Arlan Rakhmetzhanov, de 18 anos, fundador da Nozomio, saiu da escola para empreender em inteligência artificial e já levantou US$ 6,2 milhões em rodadas de investimento após passar pelo Y Combinator.

A trajetória começou cedo. Filho de empreendedores, Arlan ajudava a vender roupas na loja da avó ainda criança e se interessou por tecnologia ao ler sobre nomes como Steve Jobs, Elon Musk e Mark Zuckerberg. Aos 15 anos, já desenvolvia projetos próprios em programação.

Em dezembro de 2023, lançou a Nozomio, um laboratório de produtos voltado a agentes de codificação em IA. O primeiro projeto, batizado de Nia, surgiu após testes com ferramentas como GitHub Copilot. Seu protótipo foi destaque no Product Hunt, abrindo portas para os primeiros aportes.

Ainda no colégio, Arlan chegou a ser expulso de uma aula de matemática por atender uma ligação de investidor — que depois resultou no aporte inicial. A gota d’água veio em março, quando decidiu abandonar os estudos para participar do Entrepreneurs First em Londres.

O jovem aplicou três vezes até conseguir vaga no Y Combinator. A aprovação veio em maio de 2024 e, poucas semanas depois, ele embarcou para São Francisco. Sua mãe resistiu à ideia de vê-lo deixar a escola, mas acabou aceitando.

As rodadas de captação somaram US$ 6,2 milhões, com apoio de fundos como CRV, BoxGroup, LocalGlobe e o próprio Y Combinator, além de anjos como Paul Graham e o CTO do Spotify.

Arlan afirma que ser jovem ajuda. “Tenho tempo para falhar e tentar de novo. É por isso que jovens assumem riscos maiores”, disse.

Atualmente, ele toca a empresa sozinho, após garantir um visto O-1 para empreendedores nos EUA. O plano é contratar apenas quando não for mais possível atender todos os clientes sozinho. “Quero que a Nozomio seja a startup de IA mais enxuta em densidade de talentos, formada por jovens construtores como eu.”

