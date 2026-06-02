Hong Kong concentra quatro das cinco maiores IPOs globais de IA no 1º trimestre

The Hong Kong skyline in Hong Kong, China, on September 22, 2024. (Photo by Vernon Yuen/NurPhoto via Getty Images)
Agência
Publicado em 2 de junho de 2026 às 19h16.
Quatro das cinco maiores Ofertas Públicas Iniciais (IPO) do mundo no primeiro trimestre de 2026, em valor captado, foram de empresas chinesas de inteligência artificial em Hong Kong. Segundo o relatório Global Unicorn Tracker Q1 2026, da PitchBook, as operações somaram mais de US$22 bilhões em valor de saída (exit value).
O interesse dos investidores por empresas chinesas de inteligência artificial ganhou força após o chamado "momento DeepSeek". No início de 2025, a startup chamou a atenção do mercado ao apresentar modelos de IA desenvolvidos com custos inferiores aos observados entre concorrentes ocidentais.
Além disso, o endurecimento dos controles de exportação dos Estados Unidos sobre chips avançados e outras tecnologias estratégicas levou investidores e empresas a direcionarem mais recursos para o ecossistema chinês.
Hong Kong também se beneficiou da flexibilização das regras de listagem por meio do Chapter 18C, mecanismo criado para permitir que empresas de tecnologia especializada acessem o mercado de capitais antes de atingir os critérios tradicionais de lucratividade.
Entre as empresas que chegaram ao mercado estão a desenvolvedora de modelos de linguagem Z.ai, a MiniMax Group, a fabricante de processadores gráficos Biren Technology e a designer de chips Iluvatar CoreX Semiconductor. Segundo a PitchBook, as companhias figuraram entre as maiores estreias do trimestre.
A MiniMax captou cerca de US$619 milhões em sua oferta pública, enquanto a Biren Technology levantou aproximadamente US$624 milhões para ampliar sua capacidade de produção de chips voltados à inteligência artificial.
As ações também registraram forte valorização após a estreia. Até abril, a Z.ai acumulava alta de 569,2% desde a listagem. No mesmo período, a Iluvatar CoreX Semiconductor avançou 171,7%, a MiniMax registrou ganho de 164,2% e a Biren Technology subiu 42,2%.
O volume das ofertas indica que o interesse dos investidores não está restrito aos desenvolvedores de modelos de IA. Fabricantes de chips, fornecedores de infraestrutura computacional e empresas ligadas à cadeia tecnológica também têm atraído capital à medida que a demanda por inteligência artificial cresce.