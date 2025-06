Quem é MrBeast, maior youtuber do mundo que fatura mais de R$ 1,3 milhão por dia

Jimmy Donaldson, mais conhecido como MrBeast, não é apenas o maior youtuber do mundo — é também um dos criadores mais bem pagos da história da internet. Segundo a Forbes, ele fatura cerca de US$ 85 milhões por ano, somando ganhos com vídeos, parcerias, licenciamento de marcas e seus próprios negócios. Isso equivale a aproximadamente US$ 7 milhões por mês, US$ 232 mil por dia e mais de US$ 9.700 por hora.

O valor o coloca à frente de estrelas como Dwayne “The Rock” Johnson (US$ 50 milhões), Taylor Swift (US$ 75 milhões) e LeBron James (US$ 70 milhões) em faturamento anual como indivíduo, de acordo com estimativas de publicações como Variety, Billboard e Forbes.

E tudo começou com vídeos caseiros publicados por um adolescente em Greenville, na Carolina do Norte. Hoje, seus desafios milionários, doações em massa e produções cinematográficas acumulam bilhões de visualizações e definem o novo padrão do YouTube, e o jovem de 27 anos acumulou uma fortuna estimada em US$ 1 bilhão.