A fórmula simples do 'prompt': como pedir coisas à IA para obter respostas perfeitas

Um pedido como “faça um texto sobre marketing” deixa espaço demais para a inteligência artificial decidir o que entregar.

Qual público? Qual tom? Qual objetivo? Quantas linhas? Quanto mais informações ficam implícitas, maior a chance de a resposta precisar de várias rodadas de ajustes.

Uma estrutura simples pode resolver parte desse problema. Ao montar um prompt, o usuário pode combinar quatro elementos: papel, tarefa, contexto e formato.

A fórmula funciona tanto para demandas profissionais quanto para situações comuns da rotina.

Papel: diga quem a IA deve ser

O primeiro passo é definir uma perspectiva para a resposta. Em vez de simplesmente pedir uma tarefa, indique qual papel a IA deve assumir. Por exemplo:

Atue como um redator especializado em comunicação corporativa.

A orientação ajuda a estabelecer o repertório e o ponto de vista esperados. Para uma análise financeira, o papel poderia ser o de um analista; para uma apresentação, o de um especialista em comunicação; para uma revisão, o de um revisor de textos.

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Tarefa: explique o que precisa ser feito

Depois, vem a ação principal. Seja específico sobre o resultado esperado.

Um pedido como “escreva um e-mail para um cliente que teve um problema com o serviço” já direciona melhor a resposta do que “escreva um e-mail”.

Também vale indicar a finalidade:

Escreva um e-mail para um cliente que teve um problema com o serviço, explicando a solução e propondo um novo prazo.

A IA passa a ter uma tarefa definida, em vez de precisar descobrir sozinha qual caminho seguir.

Contexto: entregue as informações necessárias

Contexto é o que permite adaptar a resposta à situação real. Aqui entram dados, público, objetivo, restrições e informações que não podem ser inventadas. Para uma apresentação profissional, por exemplo:

A apresentação será feita para uma equipe de cinco pessoas, que já conhece o projeto. O objetivo é conseguir aprovação para um orçamento de R$ 20 mil.

Quanto mais relevante for a informação fornecida, menor tende a ser a necessidade de corrigir a resposta depois.

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Formato: determine como quer receber

Por fim, diga como o conteúdo deve ser organizado. Pode ser uma lista, tabela, e-mail, roteiro, resumo ou texto corrido.

Um pedido completo ficaria assim:

Atue como um analista de marketing. Crie três ideias de campanha para divulgar um curso de Excel voltado a profissionais em início de carreira. O orçamento disponível é de R$ 5 mil e o público está principalmente no LinkedIn. Apresente as sugestões em uma tabela com objetivo, público, estratégia e estimativa de custo.

Há uma diferença considerável entre esse comando e simplesmente escrever “me dê ideias de campanha”. A segunda versão deixa decisões importantes nas mãos da IA; a primeira estabelece parâmetros para orientar a resposta.

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Como aplicar no trabalho

A mesma lógica pode ser adaptada a praticamente qualquer atividade. Para revisar um relatório, por exemplo, o prompt pode pedir que a IA atue como revisora, identifique problemas de clareza, preserve os dados originais e apresente as alterações em tópicos.

Na produção de conteúdo, o usuário pode especificar público, objetivo, tom de voz, tamanho e formato. Já para analisar uma planilha, vale explicar o que os dados representam e quais indicadores devem receber atenção.

A estrutura não garante que a primeira resposta será perfeita. Ela, porém, reduz ambiguidades e facilita a comunicação daquilo que o usuário realmente espera da ferramenta.