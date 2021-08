Monday lança ferramenta de documentos compartilhados

A Monday anuncia nesta terça-feira, 17, o lançamento do produto Monday Workdocs, uma ferramenta para documentação compartilhada e trabalho conjunto dos usuários do serviço.

Com o anúncio, a empresa de software de organização do trabalho passa a competir com outras gigantes que oferecem ferramentas de manejo de trabalho remoto e colaboratividade, como o Google, que reformulou suas ferramentas no ano passado e apresentou o WorkSpace e a Microsoft, que tem investido no Teams e no Office digital.

"O Monday Workdocs se conecta às funcionalidades de nossa plataforma aberta ao permitir que as equipes incluam ali todos os aspectos de seu trabalho em um único lugar, desde colocar anotações de uma reunião instantaneamente em prática até criar um quadro de estratégia completo e seguir evoluindo-o com tabelas e timelines diferentes ", disse Brunno Santos, diretor de canais da empresa, em nota.

Com a pandemia e a ascensão do trabalho remoto, ficou cada vez mais comum às empresas terem de recorrer a ferramentas que facilitem a integração entre diferentes times e a organização e documentação do trabalho diário, reuniões e projetos.

A Monday tenta surfar agora essa onda colocando o Workdocs como um complemento à plataforma que já oferece aos clientes e permite gerenciar tarefas e projetos.

A empresa israelense, que abriu capital no início de junho, pretende ser o "Work OS", o sistema operacional do trabalho, um lar para apps, ferramentas e funcionalidades que irão integrar o trabalho do futuro.

"Até agora, os quadros eram a única porta de entrada para a plataforma da monday.com. O workdocs propiciará aos nossos atuais e futuros clientes uma maneira adicional, mais flexível e não-linear de criar", afirma Santos.

A exemplo do Docs, ou do Office, o Workdocs funciona como "uma folha em branco", que pode ser compartilhada com centenas de usuários, para anotações simultâneas, criação de tabela e outros fluxos de trabalho.