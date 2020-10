Google anuncia Workspace, nova cara dos produtos profissionais da empresa

O Google anuncia nesta terça-feira, 6, a nova cara e funcionalidades do conjunto de ferramentas profissionais da empresa. Até então chamado de G Suite, agora o produto se chama Workspace, que passa a reunir soluções de e-mail, mensagem, tarefas e documentos em único portal na nuvem.

No lançamento, o Workspace ganha nova identidade visual e nova experiência do usuário, com funcionalidades novas sendo implementadas, como a possibilidade de criar documentos durante salas de reunião e as menções de usuários em documentos.

Também será possível realizar reuniões no modo “picture in picture” (quando o vídeo é apenas uma janela pequena na tela) para trabalhar em documentos durante reuniões.

Segundo Javier Soltero, vice-presidente do Google responsável pela área de Workspace, as novidades do Workspace já têm em mente o momento de trabalho remoto, causado pela pandemia de covid-19 — a gigante estime que 48% continuarão no modelo remoto após a pandemia.

As mudanças, de acordo com Soltero, estavam planejadas antes da pandemia, mas foram aceleradas pelo momento atual. “Em termos de produto, é o maior empenho de engenheria do Workspace na memória recente”, disse durante uma coletiva.

“A pandemia é uma maneira super concentrada de ver a transformação digital acontecendo ao redor do mundo. É um momento importante para trazer esse projeto à vida”, afirmou.

Atualmente há cerca de 2,6 bilhões de usuários das ferramentas corporativas do Google, entre profissionais, setor de educação e organizações sem fins lucrativos.