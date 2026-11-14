Microsoft restabelece Outlook, Teams e Copilot após pane global: 'Todos estão operacionais'

A Microsoft anunciou neste sábado que restabeleceu o funcionamento de seus serviços após uma pane que afetou empresas, órgãos públicos e instituições financeiras em diferentes países. A normalização foi comunicada durante a madrugada, no início da manhã no Brasil.

“Todos os produtos estão operacionais”, informou a companhia em sua página de acompanhamento dos serviços. Segundo a empresa, os e-mails que aguardavam processamento foram enviados e o problema no Microsoft 365 foi resolvido.

A recuperação abrangeu o Outlook, o Teams e o Copilot, ferramenta de inteligência artificial da companhia. Na sexta-feira, usuários relataram falhas no recebimento de convites para reuniões e dificuldades para acessar páginas da internet.

O Downdetector, plataforma que reúne relatos de instabilidade em serviços digitais, registrou centenas de milhares de reclamações. Houve notificações de problemas em mais de 70 países.

Empresas adiam balanços e hospitais remarcam procedimentos

A interrupção alterou a rotina de escritórios e repartições de Tóquio, Londres e Nova York. Sem acesso às ferramentas de trabalho, funcionários recorreram a telefonemas e registros em papel para manter parte das atividades.

Nos Estados Unidos, alguns trabalhadores compararam a indisponibilidade do Outlook a um “dia de neve para adultos”, referência às suspensões de aulas e do expediente durante tempestades. A reação contrastou com a de funcionários de empresas que utilizam o Google Workspace, pacote de aplicativos de produtividade do Google, cujas atividades continuaram.

Para algumas companhias, a pane exigiu mudanças no calendário financeiro. O grupo suíço de luxo Richemont e a fabricante americana de caminhões e ônibus Workhorse adiaram a divulgação de resultados.

Departamentos de polícia e hospitais também tiveram serviços afetados. No Reino Unido, o NHS, sistema público de saúde britânico, precisou remarcar alguns procedimentos, segundo pessoas familiarizadas com o assunto.

Falha surgiu durante atualização da rede

De acordo com um porta-voz da Microsoft, o problema teve origem em um erro introduzido durante uma atualização da capacidade da rede. As informações publicadas de hora em hora pela companhia mostraram tentativas sem sucesso de solucionar a interrupção enquanto as equipes buscavam identificar sua causa.

Mais de mil engenheiros e outros funcionários participaram de videoconferências conduzidas por Scott Guthrie, chefe da divisão de nuvem, e Charles Lamanna, responsável pelo Microsoft 365 e por outros aplicativos de trabalho. As reuniões começaram na noite de quinta-feira e continuaram pela manhã de sexta-feira.

A empresa informou que não encontrou indícios de atividade maliciosa. Segundo um porta-voz, o episódio também não teve relação com inteligência artificial ou agentes de IA.

“Sabemos que nossos clientes dependem de nossos serviços para realizar trabalhos importantes todos os dias e lamentamos o impacto que essas interrupções tiveram sobre aqueles que contam conosco”, afirmou Lamanna, em comunicado por e-mail.

O executivo acrescentou que as equipes analisam o ocorrido e as medidas necessárias para evitar novas falhas. A Microsoft afirmou que apresentaria mais detalhes após o encerramento da interrupção.

Dependência dos aplicativos entra em discussão

Com mais de 450 milhões de usuários corporativos, o Microsoft 365 integra as operações de empresas e governos. A extensão da pane voltou a provocar questionamentos sobre os riscos de concentrar atividades em um fornecedor de tecnologia.

Apesar da interrupção, as ações da Microsoft registraram pouca variação. Para Jason Ader, analista da William Blair & Co., o custo e a complexidade de substituir ferramentas incorporadas à rotina das empresas limitam o impacto do episódio sobre a posição da companhia no curto prazo.

No longo prazo, avaliou o analista em relatório, a falha pode ampliar o interesse dos clientes por concorrentes, como o Google Workspace e as ofertas de produtividade apresentadas pela Anthropic no início da semana.