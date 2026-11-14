Electrolux amplia fábrica de R$ 700 milhões para dominar lares no Brasil. Mas '2027 exigirá cautela'

Após 100 anos no Brasil, a Electrolux tem a ambição de dominar as cozinhas e salas em todo o país quando o assunto envolve os eletroportáteis. Para virar o jogo, a gigante sueca aposta na ampliação de sua fábrica de R$ 700 milhões em São José dos Pinhais, no interior do Paraná, e na diversificação do portfólio produzido.

Inaugurado em agosto de 2025, o Complexo Industrial Gralha Azul deve produzir mais de 4 milhões de unidades em 2026. A meta é superar 5 milhões em 2027, com espaço para elevar os volumes sem necessariamente expandir a estrutura física no curto prazo. O volume previsto para este ano representa aproximadamente 54% da capacidade instalada atual e projetada para esse ciclo do empreendimento.

Fábrica da Electrolux em São José dos Pinhais (PR). (Electrolux/Divulgação)

Em entrevista exclusiva à EXAME, Eduardo Mello, CEO do Electrolux Group América Latina, afirma que esse investimento vai permitir disputar consumidores em categorias nas quais a companhia tinha presença menor, com mais agilidade para abastecer o varejo.

“Com a produção local, passamos a competir com preço e disponibilidade em categorias nas quais tínhamos presença limitada, como liquidificadores e ventiladores. Com os produtos fabricados nesta unidade fabril, tivemos um incremento de 17,5% em nosso faturamento”, diz Mello.

Segundo o executivo, o mercado de eletroportáteis nas categorias em que a Electrolux atua cresceu mais de 5% em 2026. Para o próximo ano, a ambição é ampliar a distância em relação ao desempenho do setor. “Projetamos crescer dois dígitos acima do mercado para 2027”.

A empresa não divulgou uma estimativa para a expansão do mercado no próximo ano nem projeções de faturamento total, por razões de governança.

Segundo dados apresentados pela companhia, no Road Show Experience, a Electrolux fechou 2025 com uma receita global de 12,4 bilhões de euros (cerca de R$ 77,35 bilhões), operando em 120 mercados com o suporte de 41 mil colaboradores.

Na América Latina, a infraestrutura conta com seis unidades fabris, localizadas estrategicamente em cidades como Curitiba, São José dos Pinhais, Manaus e São Carlos. Na região como um todo, o Grupo Electrolux detém aproximadamente 20% a 25% de market share do mercado total de eletrodomésticos. A região representa 22% de todo o faturamento global da empresa

Entre os principais concorrentes na região estão Whirlpool, Samsung, Mabe, LG e Midea.

A Electrolux é uma das duas líderes do mercado brasileiro de eletrodomésticos de grande porte (linha branca), ao lado da Whirlpool. Juntas, as duas empresas respondem por quase 60% desse mercado. Nesta pega, a sueca tem força em refrigeração, lavadoras e fornos.

O Brasil é o maior mercado de eletrodomésticos da América Latina. Diante deste cenário, a Electrolux detém aproximadamente 31% do mercado brasileiro, com liderança no segmento de refrigeração e congelamento.

No entanto, produtos embutidos e aparelhos de ar-condicionado ainda têm baixa penetração, mas vêm ganhando espaço. Também cresce o interesse dos consumidores por eficiência no consumo de energia e água e por outros aspectos ligados à sustentabilidade, segundo a companhia.

Em relação ao market share dos eletrodomésticos no Brasil, a queda de braço permanece entre a Whirpool e Electrolux. Veja o ranking a seguir feito por um levantamento da companhia de pesquisa de mercado Mordor Intelligence:

Whirlpool (Brastemp, Consul) Electrolux Midea Carrier Samsung LG Electronics

Acima das projeções

Inaugurada no segundo semestre de 2025, inicialmente para nacionalizar liquidificadores e ventiladores que eram importados, a fábrica passou a produzir também aspiradores de pó, purificadores e filtros de água e lavadoras de alta pressão. Segundo a companhia, o investimento representa sua maior expansão industrial na América Latina.

A participação esperada para a unidade no negócio brasileiro de eletroportáteis já foi alcançada, de acordo com Mello. “A expectativa é que o complexo responda por cerca de 30% do volume de vendas de eletroportáteis do grupo no país já em 2026, e atingimos esse número agora em outubro.”

A meta para 2027 é que a produção da planta represente cerca de 25% do faturamento de eletroportáteis da Electrolux no Brasil. Os dois indicadores medem contribuições diferentes: o primeiro trata de unidades vendidas; o segundo, de receita.

“Os ganhos de produtividade e o redesenho das operações nos dão flexibilidade para ampliar a produção e responder às oscilações da demanda sem necessariamente exigir, no curto prazo, uma expansão física da fábrica”, afirma o CEO.

Essa margem para crescer é parte da estratégia para o próximo ano. “Mais do que simplesmente adicionar volume, o objetivo é utilizar São José dos Pinhais como uma plataforma para ganhar escala, aumentar nossa competitividade e sustentar o crescimento do negócio no Brasil.”

No primeiro ano de operação, a produtividade superou em 6,5% a meta interna projetada, segundo a empresa. O contingente passou de cerca de 110 profissionais para mais de 500 colaboradores diretos e indiretos, acompanhando a entrada das novas linhas.

A disputa por espaço dentro de casa

Para ganhar protagonismo no mercado brasileiro, a Electrolux pretende atacar em duas frentes: conquistar compradores em categorias com menor presença nos lares e ganhar participação dos concorrentes nos segmentos mais estabelecidos.

“Em categorias com menor penetração ou que vêm incorporando novas tecnologias, há espaço para ampliar o mercado e atrair consumidores que buscam soluções que tragam mais praticidade, bem-estar, eficiência para dentro de casa”, explica Eduardo Mello.

Em mais consolidadas, como liquidificadores, ventiladores e aspiradores de pó, o avanço depende mais diretamente da disputa por market share. “É justamente nesse ponto que a expansão da produção local ganha importância: ampliamos nossa capacidade de competir em segmentos de grande volume nos quais historicamente tínhamos uma presença mais limitada.”

Para o mercado brasileiro de eletroportáteis como um todo, o executivo apresenta a conquista da vice-liderança como uma ambição da Electrolux.

“Nossa estratégia, porém, não é simplesmente disputar mercado por preço. Queremos crescer combinando uma marca construída ao longo de 100 anos no Brasil, conhecimento profundo do consumidor, inovação relevante e maior disponibilidade de produtos a partir da produção local”, afirma.

A expansão ocorre no ano do centenário do grupo sueco no país. Para Mello, o desafio é transferir a relação construída com o consumidor para outras categorias dentro de casa, associando os eletroportáteis à confiança na marca, ao design escandinavo e à tecnologia que simplifica a rotina.

“Estamos falando de levar a um novo patamar uma marca que está há 100 anos no Brasil, com um patrimônio construído a partir de décadas de relação e conhecimento do consumidor, mas que ainda tem espaço para ampliar sua relevância em outras categorias dentro da casa.”

Novos investimentos

Eduardo Mello, CEO do Electrolux Group América Latina. (Divulgação)

A Electrolux não divulga o prazo esperado de retorno dos R$ 700 milhões aplicados na fábrica. Segundo Mello, a avaliação do projeto considera, além da capacidade de produção, a proximidade com fornecedores e a possibilidade de adaptar a operação às mudanças do mercado.

“O retorno que buscamos vai além do aumento da capacidade industrial: passa pela maior proximidade com a cadeia de fornecimento, maior adaptabilidade às mudanças do mercado e, principalmente, pela construção de valor para a marca.”

Mello afirma que, de 2025 para 2026, foram investidos cerca de 260 milhões de coroas suecas (aproximadamente R$ 144 milhões) em novos produtos, melhorias de processos e tecnologias na unidade.

“Nossa prioridade agora é capturar plenamente o potencial desse investimento, consolidar nossa presença nessas categorias e continuar identificando oportunidades de crescimento”, diz.

No final de agosto, a Electrolux recebeu investimento de R$ 300 milhões para desenvolver novas tecnologias para eletrodomésticos no Brasil, com recursos de um financiamento aprovado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) por meio do programa "BNDES Mais Inovação".

O plano prevê atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) e a aplicação de inteligência artificial (IA) em 26 novos produtos comercializados no mercado brasileiro. A lista inclui refrigeradores, aparelhos de ar-condicionado, fornos, air fryers, fritadeiras elétricas que utilizam circulação de ar quente, cafeteiras, purificadores de água, aspiradores de pó e robôs aspiradores.

Apesar dos avanços em tecnologia e inovação, o executivo não confirmou planos de exportação e a incorporação de outras categorias na unidade em São José dos Pinhais.

Atualmente, a nacionalização da operação reduz o tempo de abastecimento e a exposição ao câmbio, ao frete internacional e a interrupções logísticas, segundo o CEO.

“O principal ganho é termos mais agilidade para responder à demanda e às mudanças do mercado brasileiro”, afirma. “Essa eficiência nos dá melhores condições para equilibrar competitividade de preço, rentabilidade do negócio e reinvestimento em inovação e qualidade.”

Consumidor mais seletivo e crédito no radar

Um levantamento da Mordor Intelligence mostra que o mercado de eletrodomésticos no Brasil deve atingir US$ 26,70 bilhões em 2026, e deve atingir US$ 35,53 bilhões até 2031, com crescimento anual de 5,88%.

O varejo ainda concentra a maior parte das vendas, mas os canais diretos entre empresas (B2B) ganham espaço, impulsionados pelas compras dos setores de construção e hotelaria, segundo a pesquisa. Os juros elevados limitam as compras a prazo e reforçam a importância de eletrodomésticos de cozinha com menor consumo de energia, atendimento integrado entre lojas físicas e canais digitais e preços adequados a diferentes perfis de consumidores no Brasil.

Com tantos obstáculos no caminho, o plano crescimento de Electrolux convive com uma avaliação cautelosa sobre a demanda. Na leitura de Eduardo Mello, o consumidor deve chegar ao fim de 2026 mais criterioso, comparando o preço com atributos como durabilidade, qualidade, eficiência e atendimento pós-venda.

“Não vemos um comportamento único: preço continua sendo importante, especialmente em categorias de ticket alto, mas o consumidor também avalia o valor que o produto entrega ao longo do tempo”, diz.

O executivo não descreve uma migração generalizada para produtos mais baratos nem um adiamento uniforme das compras. Sua avaliação é de maior seletividade, em um ambiente em que as condições de financiamento continuam exigindo atenção.

“O ambiente de crédito ainda exige atenção. Por isso, vemos um consumidor que pesquisa mais e pondera com cuidado suas escolhas. Isso não significa necessariamente abrir mão da compra ou buscar apenas o menor preço, mas ser mais seletivo e exigir uma relação mais clara entre preço e benefício.”

O peso de cada restrição muda de acordo com o produto. “Em eletroportáteis de menor tíquete, preço e renda disponíveis tendem a ter uma influência maior. Já em produtos de maior valor, o custo do crédito e as condições de parcelamento ganham relevância.”

Para acelerar as vendas em 2027, Eduardo Mello aponta a necessidade de uma combinação mais favorável entre poder de compra, inflação e custo do crédito. Ainda assim, não apresenta a expansão da companhia como dependente de uma retomada generalizada do setor.

“Para 2027, trabalhamos com um cenário que ainda exige cautela, mas uma possível evolução estará diretamente ligada ao ambiente macroeconômico, especialmente à trajetória dos juros, da inflação e da renda das famílias”, afirma. “Para uma indústria de bens duráveis, o custo e a disponibilidade do crédito têm impacto direto sobre a capacidade de consumo, principalmente nas categorias de maior tíquete.”

A resposta da empresa é ampliar o portfólio para atender diferentes necessidades e momentos de compra. “Mais do que apostar em uma aceleração generalizada do mercado, nossa estratégia é estar preparados para capturar oportunidades de crescimento e ganhar participação, apoiados em produção local, um portfólio mais amplo e maior capacidade de resposta à demanda.”

De olho na tempestade do varejo

As vendas do varejo brasileiro caíram 4,0% em outubro de 2026, descontada a inflação, segundo o Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA). Foi o 17º mês consecutivo de queda do faturamento real na comparação com o mesmo mês do ano anterior, em uma sequência iniciada em junho de 2025.

O grupo de bens duráveis e semiduráveis, por exemplo, registrou recuo de 8,9%. Já os bens não duráveis tiveram a menor retração entre os três grandes grupos pesquisados, de 0,7%.

O varejo também enfrenta um panorâma de juros altos, endividamento recorde das famílias e margens de lucro menores, que alimentam uma onda histórica de reestruturações de dívidas e pedidos de recuperação judicial.

Até o fim de 2026, o setor deve alcançar faturamento de R$ 3,43 trilhões, representando um crescimento tímido de 0,9% em relação a 2025 (quando faturou cerca de R$ 3,4 trilhões), segundo dados da IEMI Inteligência de Mercado.

Para ganhar eficiência, as empresas buscam alternativas à expansão baseada na abertura de lojas e passam a integrar seus canais de venda. Esse movimento dá origem a um novo arranjo corporativo, chamado por especialistas de “metafusão”, que busca ampliar receitas e aumentar a competitividade.

A crise no varejo elevou a pressão sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), reeleito nas eleições de 2026 para um novo mandato. A promessa apresentada ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) durante a disputa é crescer com inflação controlada e criar condições para a queda dos juros. Mas, há desafios nas contas públicas.

Segundo o Banco Central, a dívida bruta atingiu 82,9% do PIB em agosto. O programa, porém, não apresenta medidas para alterar essa trajetória.

A proposta de Orçamento de 2027 encaminhada ao Congresso estabelece um superávit de R$ 73,2 bilhões, equivalente a 0,5% do PIB. A conta admite a exclusão de até R$ 65,6 bilhões em despesas, entre elas precatórios. Quando todos os gastos são considerados, a previsão é de um saldo positivo de R$ 18,6 bilhões. O cenário fiscal pressiona os juros. Com a Selic em 13,75% ao ano, a taxa real estava próxima de 9,5% em setembro. Para reduzi-la, o plano do governo aposta na manutenção da regra fiscal, sem detalhar outras iniciativas.

A política industrial ocupa o centro do programa do governo, que mantém a Nova Indústria Brasil (NIB) como principal referência. Segundo o documento apresentado ao TSE, a iniciativa disponibilizou R$ 860 bilhões em financiamentos de 2023 a 2026. Inovação, inteligência artificial e minerais críticos estão entre as prioridades.

Para esses setores, o plano prevê crédito direcionado, atuação conjunta de bancos públicos e privados e uso das compras governamentais. Também inclui benefícios vinculados ao conteúdo local e margens de preferência para empresas brasileiras. A política de minerais críticos citada no documento já foi transformada em lei, sancionada em setembro.

A reação do setor empresarial e do mercado financeiro foi marcada por forte volatilidade e críticas à política fiscal do governo. Em relação às perspectivas para 2027, Eduardo Mello afirma que a Electrolux prevê ritmo de crescimento, mas a cautela será uma das prioridades.

“Acompanhamos esses movimentos [do governo Lula] e trabalhamos com a premissa de que 2027 não será um ano de maior previsibilidade”, declarou o CEO.

Nesse contexto, o executivo reforça que, em um ambiente econômico incerto, o foco será manter o controle de elementos fundamentais da operação. “Vamos fortalecer a preferência pela marca, desenvolver produtos relevantes para o consumidor, buscar eficiência de custos e geração de caixa e manter disciplina na alocação de capital.”

Segundo ele, essa orientação permite atravessar diferentes ciclos econômicos preservando a rentabilidade de longo prazo. “Não à toa crescemos há 16 anos consecutivos na América Latina”, afirma, sem detalhar na resposta o indicador utilizado para medir essa trajetória.

Como abastecer o varejo sem acumular estoques

A capacidade de ajustar a produção também será importante na relação com as redes varejistas. Com mais produtos saindo da fábrica, a Electrolux pretende adequar volumes e mix ao comportamento das vendas, apoiada em oito centros de distribuição no Brasil e no uso de diferentes modalidades de transporte, incluindo a ampliação da cabotagem.

“A relação com o varejo é cada vez mais pautada por planejamento, leitura de demanda e capacidade de resposta. Nesse sentido, produzir localmente em São José dos Pinhais é uma vantagem importante, porque encurtamos a distância entre produção, varejo e consumidor e ganhamos mais flexibilidade para ajustar volumes e portfólio conforme a evolução da demanda.”

Para Ramez Chamma, COO do Electrolux Group América Latina, a expansão da unidade industrial visa consolidá-la como um hub estratégico de manufatura e inovação.

“Investir na produção local nos dá escala, maior previsibilidade de abastecimento e nos aproxima ainda mais do consumidor brasileiro, permitindo responder com agilidade aos picos de demanda do varejo”, explica.

O CEO da companhia não divulgou números de encomendas, níveis de estoques ou negociações com grandes redes para 2027. A estrutura regional do grupo reúne 17 centros de distribuição na América Latina e, no Brasil, conecta as fábricas de Curitiba, São José dos Pinhais, São Carlos e Manaus.

“Para 2027, não trabalhamos com a premissa de um cenário necessariamente mais previsível. O ambiente macroeconômico continuará influenciando o ritmo de consumo”, enfatiza Mello. “Por isso, mais do que depender de uma única projeção de demanda, buscamos ter uma operação capaz de reagir a diferentes cenários, equilibrando produção, disponibilidade e estoques conforme o comportamento do mercado.”