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Como revisar um texto no Google Docs sem substituir o original de imediato

Modo Sugestão do Google Docs marca acréscimos e exclusões e deixa a decisão final com o dono do arquivo. Veja como usar no computador e no celular

Google Docs: modo Sugestão permite revisar um texto sem alterar a versão original

Google Docs: modo Sugestão permite revisar um texto sem alterar a versão original

Marina Semensato
Marina Semensato

Colaboradora

Publicado em 14 de novembro de 2026 às 08h00.

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O Google Docs tem um recurso nativo para revisar textos sem alterar o original de imediato: o modo Sugestão. Nele, acréscimos aparecem em cor e exclusões ficam riscadas até que o proprietário do arquivo ou um editor aceite ou rejeite cada proposta. A reportagem explica quem pode sugerir alterações, como ativar o recurso no computador e no celular, a diferença entre sugestão e comentário, como recuperar versões anteriores e como as sugestões aparecem no Microsoft Word.

Para revisar um texto no Google Docs sem substituir o original de imediato, o caminho é o modo Sugestão. Nele, cada palavra acrescentada aparece em outra cor e cada trecho apagado fica riscado. Nada entra de fato no documento até que o proprietário ou alguém com permissão de edição aceite a mudança.

O recurso é nativo, funciona no navegador e no aplicativo e não exige extensão. Atende revisões de reportagens, contratos, relatórios e trabalhos em grupo, em que o autor precisa enxergar cada correção antes de aprová-la.

O que é o modo Sugestão do Google Docs?

É um dos três modos de trabalho do editor, ao lado de Edição e Visualização. No modo Edição, toda alteração vale na hora. No modo Sugestão, a alteração vira uma proposta: o texto novo surge destacado em cor, o trecho removido aparece tachado e um cartão na margem direita registra quem fez a mudança.

Se a sugestão for aceita, ela passa a fazer parte do texto. Se for rejeitada, o trecho original continua como estava.

Quem pode sugerir alterações em um documento?

Só quem tem acesso de comentarista ou editor, segundo a Central de Ajuda do Google Docs. Com permissão apenas de leitor, a opção não aparece, e o usuário pode clicar em Solicitar acesso para editar ou pedir ao proprietário que compartilhe o arquivo com um nível de acesso maior.

A decisão sobre cada proposta cabe ao dono do arquivo ou a outro editor. O proprietário recebe um e-mail avisando que há sugestões no documento.

Como ativar o modo Sugestão no computador

  1. Abra o arquivo: acesse o documento em docs.google.com;
  2. Troque o modo: no canto superior direito, clique no menu Edição (ícone de lápis) e selecione Sugestão;
  3. Faça as correções: digite, apague ou substitua palavras como em uma edição comum;
  4. Justifique a mudança, se necessário: clique na sugestão, escreva um comentário e clique em Responder.

Há um atalho para quem vai mexer em um trecho específico. Ao selecionar o texto, o botão Sugerir edições aparece na margem direita e ativa o modo sem passar pelo menu.

Como sugerir alterações pelo celular

No aplicativo do Google Docs para Android, o passo a passo é este:

  1. Abra o documento: entre no arquivo pelo app;
  2. Acesse o menu: toque em Mais (ícone de três pontos);
  3. Ative o recurso: ligue a opção Sugerir alterações;
  4. Revise o texto: faça as correções e toque em Concluído.

Para analisar uma proposta pelo celular, toque no trecho destacado e escolha Aceitar ou Rejeitar.

Qual a diferença entre sugestão e comentário?

Os dois geram cartões na margem direita, mas cumprem funções diferentes. O comentário é uma observação: aponta um problema ou levanta uma dúvida, sem tocar no texto. A sugestão já traz a correção escrita dentro do documento, pronta para ser aplicada com um clique.

Quem recebe um comentário precisa redigir a correção por conta própria. Quem recebe uma sugestão só decide se aceita ou não.

Exemplo: como propor uma exclusão e um acréscimo

Em um documento com a frase "O relatório será enviado amanhã", a revisão em modo Sugestão segue estes passos:

  1. Exclusão: selecione "amanhã" e apague. A palavra continua visível, mas riscada;
  2. Acréscimo: posicione o cursor no fim da frase e digite "até as 18h". O trecho novo aparece em outra cor;
  3. Comparação: abra Ferramentas > Revisar edições sugeridas e use a seta para baixo para ver o texto com ou sem as mudanças;
  4. Decisão: aceite o acréscimo e rejeite a exclusão.

O resultado final é "O relatório será enviado amanhã até as 18h". A palavra "amanhã" segue no texto porque a proposta de retirá-la foi descartada.

Como aceitar ou rejeitar sugestões no Google Docs

Quem tem permissão de edição pode tratar as propostas de duas formas:

  • Uma por vez: clique no cartão da sugestão na margem e escolha Aceitar (ícone de visto) ou Rejeitar (ícone de X). Para ver todas as propostas reunidas, clique no ícone de Comentários, no canto superior direito;
  • Todas de uma vez: acesse Ferramentas > Revisar edições sugeridas. Na caixa que surge no canto superior direito, clique em Aceitar tudo ou Rejeitar tudo.

Antes de aceitar tudo, a mesma caixa permite pré-visualizar o documento com as alterações aplicadas ou sem elas, pela seta para baixo. A checagem evita aprovar em bloco uma correção que mudaria o sentido de uma frase.

Como recuperar o texto original depois de aceitar uma sugestão?

O Google Docs guarda o histórico de versões do arquivo. Para desfazer uma aprovação feita por engano, acesse Arquivo > Histórico de versões > Ver histórico de versões, escolha a versão anterior à mudança e clique em Restaurar esta versão.

As sugestões do Google Docs aparecem no Word?

Sim. Na conversão entre Google Docs e Microsoft Word, as sugestões viram marcas de controle de alterações no Word. O caminho inverso também funciona: um arquivo do Word com alterações controladas, ao ser aberto no Google Docs, exibe essas marcas como sugestões.

Perguntas frequentes

As sugestões alteram o documento original? ＋

Não enquanto estiverem pendentes. O texto só muda quando o proprietário ou um editor aceita a sugestão.

Preciso ser dono do documento para sugerir alterações? ＋

Não. Basta ter acesso de comentarista ou editor. A decisão sobre cada proposta fica com o proprietário ou com outro editor.

Dá para aceitar só uma sugestão e rejeitar as outras? ＋

Sim. Cada sugestão pode ser aceita ou rejeitada de forma individual, direto no cartão da margem direita.

O dono do arquivo é avisado das sugestões? ＋

Sim. O proprietário recebe um e-mail informando que há sugestões no documento.

O modo Sugestão funciona no celular? ＋

Sim. No app para Android, o recurso fica em Mais > Sugerir alterações.

Glossário

Modo Sugestão

Modo de trabalho do Google Docs em que cada alteração vira uma proposta destacada no texto, que só entra no documento depois de aceita pelo proprietário ou por um editor.

Comentarista

Nível de acesso do Google Docs que permite comentar e sugerir alterações em um arquivo, mas não editar o texto diretamente.

Histórico de versões

Registro automático do Google Docs com as versões anteriores de um arquivo, que permite consultar e restaurar o texto como estava em um momento específico.

Controle de alterações

Recurso do Microsoft Word que marca inserções e exclusões feitas em um documento para que sejam revisadas e aceitas ou rejeitadas.

Acompanhe tudo sobre:Google DocsTecnologia

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