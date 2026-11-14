Como revisar um texto no Google Docs sem substituir o original de imediato

Para revisar um texto no Google Docs sem substituir o original de imediato, o caminho é o modo Sugestão. Nele, cada palavra acrescentada aparece em outra cor e cada trecho apagado fica riscado. Nada entra de fato no documento até que o proprietário ou alguém com permissão de edição aceite a mudança.

O recurso é nativo, funciona no navegador e no aplicativo e não exige extensão. Atende revisões de reportagens, contratos, relatórios e trabalhos em grupo, em que o autor precisa enxergar cada correção antes de aprová-la.

O que é o modo Sugestão do Google Docs?

É um dos três modos de trabalho do editor, ao lado de Edição e Visualização. No modo Edição, toda alteração vale na hora. No modo Sugestão, a alteração vira uma proposta: o texto novo surge destacado em cor, o trecho removido aparece tachado e um cartão na margem direita registra quem fez a mudança.

Se a sugestão for aceita, ela passa a fazer parte do texto. Se for rejeitada, o trecho original continua como estava.

Quem pode sugerir alterações em um documento?

Só quem tem acesso de comentarista ou editor, segundo a Central de Ajuda do Google Docs. Com permissão apenas de leitor, a opção não aparece, e o usuário pode clicar em Solicitar acesso para editar ou pedir ao proprietário que compartilhe o arquivo com um nível de acesso maior.

A decisão sobre cada proposta cabe ao dono do arquivo ou a outro editor. O proprietário recebe um e-mail avisando que há sugestões no documento.

Como ativar o modo Sugestão no computador

Abra o arquivo: acesse o documento em docs.google.com; Troque o modo: no canto superior direito, clique no menu Edição (ícone de lápis) e selecione Sugestão; Faça as correções: digite, apague ou substitua palavras como em uma edição comum; Justifique a mudança, se necessário: clique na sugestão, escreva um comentário e clique em Responder.

Há um atalho para quem vai mexer em um trecho específico. Ao selecionar o texto, o botão Sugerir edições aparece na margem direita e ativa o modo sem passar pelo menu.

Como sugerir alterações pelo celular

No aplicativo do Google Docs para Android, o passo a passo é este:

Abra o documento: entre no arquivo pelo app; Acesse o menu: toque em Mais (ícone de três pontos); Ative o recurso: ligue a opção Sugerir alterações; Revise o texto: faça as correções e toque em Concluído.

Para analisar uma proposta pelo celular, toque no trecho destacado e escolha Aceitar ou Rejeitar.

Qual a diferença entre sugestão e comentário?

Os dois geram cartões na margem direita, mas cumprem funções diferentes. O comentário é uma observação: aponta um problema ou levanta uma dúvida, sem tocar no texto. A sugestão já traz a correção escrita dentro do documento, pronta para ser aplicada com um clique.

Quem recebe um comentário precisa redigir a correção por conta própria. Quem recebe uma sugestão só decide se aceita ou não.

Exemplo: como propor uma exclusão e um acréscimo

Em um documento com a frase "O relatório será enviado amanhã", a revisão em modo Sugestão segue estes passos:

Exclusão: selecione "amanhã" e apague. A palavra continua visível, mas riscada; Acréscimo: posicione o cursor no fim da frase e digite "até as 18h". O trecho novo aparece em outra cor; Comparação: abra Ferramentas > Revisar edições sugeridas e use a seta para baixo para ver o texto com ou sem as mudanças; Decisão: aceite o acréscimo e rejeite a exclusão.

O resultado final é "O relatório será enviado amanhã até as 18h". A palavra "amanhã" segue no texto porque a proposta de retirá-la foi descartada.

Como aceitar ou rejeitar sugestões no Google Docs

Quem tem permissão de edição pode tratar as propostas de duas formas:

Uma por vez: clique no cartão da sugestão na margem e escolha Aceitar (ícone de visto) ou Rejeitar (ícone de X). Para ver todas as propostas reunidas, clique no ícone de Comentários , no canto superior direito;

clique no cartão da sugestão na margem e escolha (ícone de visto) ou (ícone de X). Para ver todas as propostas reunidas, clique no ícone de , no canto superior direito; Todas de uma vez: acesse Ferramentas > Revisar edições sugeridas. Na caixa que surge no canto superior direito, clique em Aceitar tudo ou Rejeitar tudo.

Antes de aceitar tudo, a mesma caixa permite pré-visualizar o documento com as alterações aplicadas ou sem elas, pela seta para baixo. A checagem evita aprovar em bloco uma correção que mudaria o sentido de uma frase.

Como recuperar o texto original depois de aceitar uma sugestão?

O Google Docs guarda o histórico de versões do arquivo. Para desfazer uma aprovação feita por engano, acesse Arquivo > Histórico de versões > Ver histórico de versões, escolha a versão anterior à mudança e clique em Restaurar esta versão.

As sugestões do Google Docs aparecem no Word?

Sim. Na conversão entre Google Docs e Microsoft Word, as sugestões viram marcas de controle de alterações no Word. O caminho inverso também funciona: um arquivo do Word com alterações controladas, ao ser aberto no Google Docs, exibe essas marcas como sugestões.