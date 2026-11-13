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Outlook, Teams e Copilot voltaram a funcionar? Serviços da Microsoft seguem instáveis

Falha começou na quinta-feira, 12, e afetou usuários em diferentes países; empresa atribui instabilidade à sobrecarga em servidores

Microsoft: empresa identificou sobrecarga em parte de sua infraestrutura de servidores (Jaap Arriens/Getty Images)

Microsoft: empresa identificou sobrecarga em parte de sua infraestrutura de servidores (Jaap Arriens/Getty Images)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter - Homepage

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 07h28.

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Os serviços da Microsoft, incluindo Outlook, Teams e Copilot, enfrentaram instabilidade global por mais de 12 horas devido a problemas na infraestrutura de servidores. A empresa identificou sobrecarga em parte de sua infraestrutura e trabalha na recuperação gradual dos serviços. Apesar de algumas ferramentas terem voltado a funcionar, a recuperação ainda é parcial e afeta empresas e instituições em várias regiões do mundo.

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Os serviços da Microsoft continuam apresentando instabilidade nesta sexta-feira, 13, mais de 12 horas após o início da interrupção. A empresa identificou problemas em parte de sua infraestrutura de servidores e ainda trabalha para restabelecer o funcionamento normal das ferramentas.

Por volta das 7h20 (horário de Brasília), o Outlook e o Copilot ainda estavam fora do ar, enquanto o Microsoft Teams já havia voltado a funcionar.

Apesar do retorno de parte dos serviços, a recuperação ainda é parcial. Em publicação na rede social X, a companhia afirmou que está avaliando novas ações para melhorar a estabilidade dos sistemas.

Segundo a Microsoft, foi identificado uma sobrecarga em parte de sua infraestrutura, que estaria provocando erros de conexão em diferentes regiões.

Inicialmente, a empresa investigava relatos de interrupções regionais, mas depois confirmou que o problema poderia atingir usuários em qualquer parte do mundo.

"Determinamos que uma parte da infraestrutura está enfrentando uma carga elevada em várias regiões, o que possivelmente está contribuindo para os erros de conectividade", disse a companhia.

Para tentar normalizar os serviços, a Microsoft interrompeu novas implementações, redirecionou parte do tráfego para longe dos servidores afetados e iniciou a reinicialização dos equipamentos comprometidos.

Em comunicado divulgado na noite de quinta-feira, 12, a empresa afirmou estar "observando uma recuperação limitada".

"À medida que a capacidade é restabelecida, os usuários poderão experimentar uma recuperação gradual", disse.

Quantos usuários foram afetados?

O Downdetector, plataforma que reúne relatos de problemas em serviços digitais, registrou cerca de 130 mil notificações de falhas no Outlook pouco depois das 15h de quinta-feira, 12, no horário de Brasília.

O volume diminuiu nas horas seguintes. Por volta das 20h, aproximadamente 37 mil usuários ainda relatavam dificuldades para acessar o serviço. Milhares de pessoas também apontaram problemas no Microsoft Teams.

A plataforma também identificou instabilidades em diferentes serviços da Microsoft na região Ásia-Pacífico, incluindo o Brasil, Índia, Austrália e Japão.

O que causou a falha?

Segundo a Microsoft, a interrupção atingiu principalmente os recursos do Microsoft 365 que dependem do Exchange Online, sistema de mensagens em nuvem responsável por serviços como e-mail, calendário, contatos e tarefas. Ferramentas que não utilizam essa plataforma continuaram funcionando.

A companhia afirmou que "não tem conhecimento" de qualquer atividade maliciosa relacionada à falha.

O ministro de Assuntos Internos e Segurança Cibernética da Austrália, Tony Burke, também disse que, segundo a Microsoft, o problema não foi provocado por um ataque cibernético.

"Eles acreditam que estão lidando, de certa forma, com algo parecido com o que vimos no caso da CrowdStrike, em que uma atualização deu errado", afirmou durante uma entrevista coletiva. "O impacto com que estão lidando (...) está muito concentrado nos sistemas de e-mail", acrescentou.

Esta é a segunda interrupção nos serviços do Microsoft 365 neste ano.

Quais empresas e instituições foram afetadas?

Na Austrália, a agência de inteligência e a polícia federal estão entre as instituições afetadas. Nos Estados Unidos, a Câmara dos Representantes informou que seus usuários também enfrentavam problemas e que suas equipes técnicas trabalhavam com a Microsoft para solucionar a falha.

No Japão, o vice-secretário-chefe do Gabinete, Masanao Ozaki, afirmou que a interrupção afetava a infraestrutura de sistemas de informação do governo.

As empresas de inteligência artificial OpenAI e Anthropic também relataram problemas com conectores da Microsoft. Na Índia, as companhias aéreas IndiGo e Akasa Air informaram que seus serviços de atendimento por e-mail foram afetados.

Em Taiwan, a instabilidade prejudicou operações de gestão de fundos em corretoras, seguradoras de vida e empresas de investimento. Uma companhia chegou a cancelar uma operação de recompra de títulos que já estava programada, segundo uma fonte familiarizada com o assunto.

A fabricante de caminhões elétricos Workhorse Group também adiou a divulgação de seus resultados do terceiro trimestre. O balanço, inicialmente previsto para 12 de novembro, será apresentado em 16 de novembro. A empresa atribuiu o adiamento aos transtornos provocados pela falha global da Microsoft.

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