O hospital de São Paulo que faz 1.200 cirurgias por ano com robôs e tira tumor da garganta pela boca

Sentado diante do console, o cirurgião move as mãos enquanto acompanha, em uma imagem ampliada, o fundo da garganta do paciente. Junto à mesa de operação, os braços do robô reproduzem seus movimentos. A câmera e os instrumentos entram pela boca e é por essa abertura que o médico chega ao tumor, separa a lesão dos tecidos ao redor e a retira.

No Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, esse é um dos usos da tecnologia que, segundo a instituição, já está presente em mais de 1.200 cirurgias por ano, somadas as diferentes especialidades. O volume inclui operações na próstata, nos rins e no aparelho digestivo. Na garganta, o que a robótica pode mudar é o trajeto até o tumor. Em casos selecionados, chegar pela boca evita grandes cortes externos e pode encurtar a internação.

A técnica é chamada de cirurgia robótica transoral e pode ser usada em tumores selecionados da orofaringe, região que inclui as amígdalas e a base da língua. O desafio é alcançar a lesão em um espaço estreito, com margem para movimentar os instrumentos e enxergar os tecidos ao redor. A câmera aproxima a imagem, enquanto as pontas articuladas das pinças permitem trabalhar em ângulos difíceis de alcançar com instrumentos rígidos.

O console traduz os gestos do cirurgião em movimentos dos braços mecânicos. O equipamento pode filtrar o tremor natural das mãos e ajustar a escala do movimento, de modo que um gesto no console produza um deslocamento menor na ponta do instrumento. A decisão de onde cortar, quanto tecido retirar e como conduzir cada etapa continua com o cirurgião.

Para Sérgio Arap, cirurgião de cabeça e pescoço do Sírio-Libanês, a mudança de acesso pode fazer diferença até na hora de ir para casa. “No passado, eram cirurgias muito grandes, que podiam durar de sete a 10 horas e exigir 10 dias de internação. Com a robótica, em casos selecionados, isso cai para quatro a cinco horas de operação e internação de um a dois dias, sem necessidade de traqueostomia.”

Quando operar pela boca faz sentido?

Os tempos citados por Arap se referem aos casos selecionados que ele descreve. Para decidir se a via oral é adequada, a equipe avalia onde está o tumor, até onde ele se estende e se há espaço para retirar a lesão com uma margem de tecido ao redor. Também pesa o efeito esperado do tratamento sobre funções que dependem daquela região, como engolir e falar.

A radioterapia é outra opção para determinados tumores da orofaringe. Mesmo quando a cirurgia é escolhida, o exame do tecido retirado ajuda a definir os próximos passos. Se forem encontradas células tumorais na borda do material removido, por exemplo, esse é um dos achados que podem pesar na decisão de indicar radioterapia complementar. O tempo de internação descreve uma etapa do tratamento. A recuperação da deglutição e o controle da doença são avaliados ao longo do acompanhamento.

Da garganta à próstata, o que os médicos tentam preservar

O Sírio-Libanês incorporou a robótica à rotina cirúrgica em 2008, quando adquiriu dois equipamentos Da Vinci, um destinado a operações e outro a treinamento. Em 2015, criou um centro para reunir a experiência das especialidades que usavam os equipamentos. A urologia foi uma das primeiras a adotar a técnica e tem na prostatectomia radical, a retirada da próstata para tratar o câncer, uma de suas aplicações mais consolidadas.

Nessa operação, parte do resultado só aparece depois da alta. A equipe acompanha se o paciente recupera o controle da urina e a função sexual. Segundo Marco Antonio Arap, urologista e docente da Faculdade Sírio-Libanês, o grupo que monitora os resultados da instituição avaliou mais de 2 mil pacientes. O médico relata recuperação da continência urinária em mais de 80% dos casos, com índices superiores a 90% em alguns grupos. Para a função sexual, ele informa bons resultados em mais de 60% dos casos, podendo chegar a 70% a depender do perfil dos pacientes.

O material divulgado pelo hospital não informa o prazo em que esses desfechos foram medidos nem apresenta uma comparação direta com pacientes operados por outras técnicas. Os percentuais descrevem o que foi observado no grupo acompanhado. “Hoje, já conseguimos acompanhar os pacientes de maneira sistemática, avaliando não apenas o resultado da cirurgia em si, mas também a recuperação de funções pós-procedimentos”, diz o urologista.

Em outros órgãos, a operação tem objetivos diferentes. Na nefrectomia parcial, por exemplo, o cirurgião retira a parte do rim comprometida pelo tumor e preserva o restante. Em determinados casos de câncer de reto médio ou baixo, o equipamento pode ajudar a preservar o esfíncter anal. Isso pode evitar uma colostomia definitiva, em que as fezes passam a ser eliminadas por uma abertura no abdômen, explica Arnaldo Nacarato, coordenador da Cirurgia do Aparelho Digestivo e do Centro Cirúrgico do Sírio-Libanês em Brasília.

O que o cirurgião pode enxergar além da imagem da câmera

No aparelho digestivo, um recurso que já pode ser usado durante a operação é a fluorescência. A imagem ajuda a equipe a avaliar se o sangue está chegando a determinado tecido. Quando duas partes do intestino precisam ser unidas, por exemplo, essa informação pode ajudar o cirurgião a escolher onde fazer a junção.

Outra frente busca devolver ao cirurgião parte da informação que ele teria ao manipular um instrumento diretamente. São sistemas projetados para indicar a força exercida sobre o tecido. Na prática, o médico poderia perceber melhor a pressão aplicada pela ponta de uma pinça ao segurar uma estrutura delicada.

A inteligência artificial é estudada como uma forma de acrescentar informações à imagem que o médico acompanha no console. “No futuro, a tecnologia poderá ajudar a delimitar áreas onde estão estruturas importantes, como vasos sanguíneos e nervos, orientando os movimentos do cirurgião para evitar lesões”, afirma Sérgio Arap.