Microsoft prepara Xbox portátil para o fim do ano e nova geração de console para 2027

A Microsoft está acelerando seus planos para o futuro do Xbox e prepara um console portátil próprio, além de um sucessor premium do Xbox Series X, com previsão de lançamento para 2027. Segundo a Windows Central, os novos dispositivos terão maior integração com o ecossistema Windows, facilitando o trabalho de desenvolvedores e reforçando a compatibilidade com jogos antigos.

O console portátil, chamado internamente de "Keenan", está sendo desenvolvido em parceria com um fabricante de PCs para jogos, como ASUS, Lenovo ou MSI, e pode ser lançado já no final de 2025. O dispositivo deve rodar Windows 11 completo, com suporte ao PC Game Pass, Microsoft Store e Steam, tornando-se uma alternativa direta ao Steam Deck e ao ASUS ROG Ally.

Já a nova geração do Xbox seguirá uma abordagem mais próxima ao PC, com um sistema mais aberto e suporte a plataformas de terceiros, como a Epic Games Store e Steam. A empresa também trabalha em novos controles com conexão direta à nuvem, permitindo a troca rápida entre dispositivos.

Microsoft aposta em múltiplos dispositivos para o Xbox

Mesmo com a estratégia de lançar jogos em outras plataformas, como o PlayStation, a Microsoft reforça que ainda aposta em hardware próprio. O novo Xbox deve manter a retrocompatibilidade com gerações anteriores, além de incorporar inteligência artificial e tecnologia em nuvem para otimizar a experiência dos jogadores.

Com a aquisição da Activision Blizzard, a Microsoft consolidou sua presença no mercado de games para PC e dispositivos móveis, expandindo sua base de usuários sem depender apenas da venda de consoles. Com isso, o Xbox passa a focar em um modelo mais flexível, permitindo que os jogadores escolham onde e como querem jogar.