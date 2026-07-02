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Microsoft prepara 5 mil demissões para conter custos com IA

Cortes podem atingir áreas como vendas, consultoria e Xbox

Microsoft: empresa de software aposta fortemente na IA. (Divulgação/Getty Images)

Microsoft: empresa de software aposta fortemente na IA. (Divulgação/Getty Images)

André Lopes
André Lopes

Editor de Inteligência Artificial e Tecnologia

Publicado em 2 de julho de 2026 às 10h08.

Microsoft deve anunciar uma nova rodada de demissões nas próximas semanas, segundo o Business Insider. Os cortes devem atingir menos de 2,5% da força de trabalho global da empresa, estimada em cerca de 220 mil funcionários.

A medida pode afetar cerca de 5.000 pessoas e deve se concentrar em áreas como vendas e consultoria. A divisão Xbox também deve ser incluída no ajuste, após a CEO Asha Sharma ter sinalizado anteriormente a necessidade de reestruturação.

A nova leva de cortes ocorre depois de outras reduções recentes. A Microsoft já havia criado um programa de aposentadoria voluntária nos Estados Unidos, voltado a empregados veteranos, enquanto buscava reorganizar despesas antes do novo ano fiscal, iniciado em julho.

O movimento acontece em meio ao aumento dos gastos da companhia com data centers, chips e serviços ligados à inteligência artificial. A empresa também vem ampliando o uso de IA em seus produtos, ao mesmo tempo em que tenta reduzir custos em áreas consideradas menos prioritárias.

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