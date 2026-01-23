Tecnologia

Amazon planeja nova rodada de demissões na próxima semana, diz agência

Cortes devem atingir milhares de funcionários e fazem parte de plano para reduzir 30 mil postos

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 14h52.

A Amazon planeja uma nova rodada de demissões corporativas já na próxima semana, como parte de um plano para reduzir cerca de 30 mil vagas administrativas, segundo a Reuters, com base em fontes familiarizadas com o assunto.

De acordo com a agência, a empresa já havia cortado cerca de 14 mil postos de colarinho branco em outubro, aproximadamente metade da meta total. A expectativa é de que os novos cortes tenham magnitude semelhante e possam começar a partir de terça-feira, 27.

As demissões devem atingir áreas como Amazon Web Services (AWS), varejo, Prime Video e recursos humanos, embora o escopo final ainda possa mudar, segundo a agência.

Ainda segundo a Reuters, os 30 mil cortes representariam quase 10% do quadro corporativo da companhia, que tem 1,58 milhão de funcionários no total, a maioria em centros de distribuição e armazéns. Se confirmada, a medida será a maior rodada de demissões da história da Amazon.

