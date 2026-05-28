O que muda ao se tornar diretor, segundo um dos principais headhunters: ‘Você recebe o cargo depois’

A promoção para a diretoria costuma ser vista como um ponto de chegada. Mais poder, mais autonomia, mais influência. Para Joseph Teperman, sócio-fundador da Amrop Brasil, consultoria de busca de executivos, governança corporativa e desenvolvimento de liderança, essa leitura é incompleta.

Na visão dele, chegar à alta liderança exige menos apego ao próprio protagonismo e mais capacidade de pensar a empresa como um todo. A mudança não está apenas no cargo, no salário ou no tamanho da equipe — está, sobretudo, na forma de decidir.

“Normalmente, você vai receber o cargo depois de já estar executando e se comportando como o próximo cargo. Não é o contrário. Você tem que demonstrar comportamento e resultado do próximo nível. Aí, sim, recebe a promoção”, afirma Teperman.

Do especialista ao líder que define o rumo

Formado em administração de empresas, Teperman começou a carreira em uma multinacional de tecnologia no fim dos anos 1990, em um período que ele descreve como o início da internet nos escritórios. Ainda havia malote, documentos impressos, autorizações físicas e uma rotina corporativa muito distante da atual.

Depois, passou por programas de trainee no mercado financeiro, empreendeu e, em 2005, entrou no setor de executive search. Foi ali, diz, que encontrou sua vocação. Hoje, à frente da Amrop Brasil, trabalha com CEOs, vice-presidentes, diretores, conselhos, sucessão, avaliação de lideranças e desenvolvimento de times executivos.

Essa proximidade com a alta gestão moldou uma convicção: a passagem de gerente para diretor não é uma promoção linear. O gerente, segundo ele, está muito associado à execução. Recebe metas, organiza equipes, responde por indicadores e entrega resultados dentro de uma área específica.

"Na cadeira de diretoria, você precisa antecipar o futuro. É o momento de sair dos silos e começar a pensar em uma empresa mesmo" Joseph Teperman, sócio-fundador da Amrop Brasil

O desafio de acalmar o próprio ego

Teperman afirma que, ao longo da carreira, profissionais costumam ser estimulados a “brigar” por espaço. Na diretoria, parte dessa energia precisa ser recalibrada.

“Quando é diretor, já não é o momento em que tudo é sobre mim”, afirma.

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O executivo passa a ser medido não apenas pelo que entrega individualmente, mas pela capacidade de fazer outras pessoas entregarem, crescerem e decidirem melhor. Isso exige autoconhecimento, automotivação e fortalecimento emocional.

Joseph Teperman, sócio-fundador da Amrop Brasil

Teperman usa uma distinção importante: o líder não deve ser autoritário, mas precisa ser “autoritativo”. Ou seja, deve estabelecer direção, dar contorno e assumir responsabilidade, sem cair na agressividade nem na passividade.

“A equipe espera que um diretor de fato dirija, mas que também escute quem está dentro do carro”, diz.

A diretoria como para-choque da imprevisibilidade

Outro ponto central da transição é a tolerância à imprevisibilidade. Quanto mais alto o cargo, maior a exposição a variáveis que não estão sob controle direto: juros, câmbio, cenário político, consumo, tecnologia, pressão de acionistas, decisões do conselho e mudanças repentinas de rota.

Teperman define esse papel como uma espécie de “para-choque” entre o CEO e o corpo gerencial. É a diretoria que traduz a incerteza em plano de ação. É ela que precisa ajustar velocidade, explicar mudanças e manter a operação em movimento mesmo quando o cenário muda no meio da semana.

“Dá para transformar, focar no cliente, inovar e crescer mesmo no meio da crise”, afirma. “Mas é preciso lidar com a imprevisibilidade.”

Inteligência artificial muda a régua da liderança

A discussão sobre carreira, para Teperman, também passa pela inteligência artificial.

Autor do livro Anticarreira, ele critica a postura de profissionais que ficam apenas preocupados com o avanço da tecnologia, em vez de aprenderem a usá-la. Para ele, a pergunta mais relevante não é se a IA vai mudar o trabalho, mas se a velocidade de mudança do profissional acompanha a velocidade de mudança do mercado.

“É muito melhor se ocupar do que se preocupar. Quem está sempre buscando mudanças aumenta a probabilidade de interceptar o futuro, em vez de ser atropelado por ele”, diz.

Na visão do headhunter, a IA já amplia diferenças de performance entre profissionais. Ele cita conversas recentes com empresas de tecnologia em que a distância entre programadores médios e profissionais de alta performance deixou de ser incremental e passou a ganhar outra escala.

A explicação, segundo ele, está no uso combinado de conhecimento técnico e ferramentas de IA. Profissionais que já dominam a área conseguem usar agentes, automações e testes de forma muito mais produtiva.

A tecnologia, nesse caso, não substitui simplesmente a habilidade humana. Ela amplia a diferença entre quem sabe o que está fazendo e quem não sabe.

O cargo vem depois do comportamento

A principal mensagem de Teperman para quem mira a alta liderança é direta: a promoção raramente vem antes da transformação. O profissional precisa começar a agir como diretor antes de ter o título de diretor.

Isso não significa invadir responsabilidades, atropelar hierarquias ou simular uma autoridade que ainda não existe, mas sim ampliar repertório, pensar além da própria área, desenvolver opinião própria sobre o futuro do negócio e demonstrar maturidade nas decisões.

Também significa entender que carreira não é apenas uma sequência de cargos. É uma construção de comportamento, entrega e visão.

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