Reformulado, Microsoft Edge ganha IA que ajuda usuário em tarefas na internet

A Microsoft começou a liberar nesta segunda, 28, o teste de um novo "Copilot Mode", um recurso experimental com inteligência artificial integrado ao navegador Edge. Com ele, o Copilot — assistente de IA com tecnologia da OpenAI — passa a acessar abas abertas, usar comandos de voz e até agendar compromissos como reservas em restaurantes, com autorização prévia do usuário.

Entre as funções em teste, o Copilot pode pesquisar simultaneamente em todas as abas abertas, comparar preços de produtos e sugerir melhores compras com base em diferentes sites abertos. O recurso também está sendo incorporado à barra de endereços e à nova aba do Edge, onde o chatbot passa a aparecer como opção de interação.

A Microsoft planeja ampliar o uso do histórico e das credenciais salvas no navegador, com permissão do usuário, para que o Copilot conclua tarefas como fazer reservas diretamente em seu nome. A integração está sendo promovida como uma extensão do Copilot Vision, tecnologia anunciada em 2023 que permite ao assistente compreender conteúdos visuais e contextos de navegação.

"Em breve, o Copilot poderá orientá-lo em suas tarefas e organizar sua navegação — passada e presente — em jornadas úteis e baseadas em tópicos", disse Sean Lyndersay, vice-presidente de produto do Microsoft Edge. Segundo ele, o recurso também aceitará comandos por voz para encontrar informações ou abrir abas com produtos para comparação.

A novidade aproxima a Microsoft da proposta de navegadores como o Comet, que aposta em uma reformulação total da navegação via IA, e do Chrome, que testa integração limitada com o Gemini, assistente próprio do Google.

O Copilot surgirá na barra de endereços

Embora em fase inicial, o recurso está sendo oferecido gratuitamente, mas com uso limitado em algumas funções, o que indica uma possível vinculação futura a pacotes pagos — modelo que a Microsoft já aplica em versões corporativas do Copilot no Word e Excel.

Para usuários que não desejarem ativar a ferramenta, a empresa informa que o modo continuará opcional. “Você poderá continuar navegando no Edge normalmente", afirmou Lyndersay.

Modo Copilot amplia a disputa entre Microsoft, Google e startups de IA

Com o lançamento, a Microsoft reforça sua estratégia de tornar o Copilot um sistema de navegação e produtividade mais completo, enquanto rivais como Google e startups independentes, como a desenvolvedora do navegador Arc, investem em assistentes de contexto e pesquisa com IA embutida.

Essa corrida marca uma transição do navegador como ferramenta passiva para um ambiente responsivo, capaz de executar tarefas e antecipar necessidades. O desafio será equilibrar privacidade, monetização e utilidade — já que ferramentas desse tipo lidam com dados sensíveis como histórico, senhas e hábitos de navegação.