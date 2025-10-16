Como usar a IA Gemini, do Google, para agendar reuniões automaticamente

O Google lançou uma nova ferramenta que utiliza o Gemini para facilitar o agendamento de reuniões para usuários do Gmail e Google Calendar. O novo recurso, chamado "Ajude-me a agendar", exibe horários de reunião ideais com base na disponibilidade do calendário do usuário e os apresenta diretamente ao destinatário do e-mail.

A empresa destaca que a função foi desenvolvida para reuniões individuais (one-on-one), não para encontros com múltiplos contatos ou grupos.

O lançamento integra uma série de anúncios do Google Workspace que visam infundir a inteligência artificial nas ferramentas de uso diário. A iniciativa também inclui a introdução do modelo de edição de imagem Nano Banana, recursos do Gemini no Google Slides, novas ferramentas de vídeo no Google Vids e a possibilidade de compartilhar assistentes de IA personalizados, chamados Gems, com a equipe.

Como usar?

Para usar a opção de agendamento, o usuário deve clicar no novo botão "Ajude-me a agendar" que aparece na tela de composição de e-mail no Gmail. O sistema exibe uma série de horários disponíveis.

O usuário pode editar ou remover algumas opções e, em seguida, inseri-las no e-mail para envio. Quando o destinatário seleciona um horário, o convite é adicionado automaticamente aos calendários de ambos.

Embora o mercado já conte com ferramentas de agendamento automatizado como Calendly, Doodle e Zoom, o Google diferencia seu produto ao usar a IA do Gemini para considerar o contexto do e-mail nas sugestões de horário. Se o remetente mencionar no e-mail que precisa de um "espaço de 30 minutos na próxima semana", o assistente sugere apenas blocos de meia hora que se encaixam na agenda.

O Google já oferecia um recurso de agendamento no Google Calendar, mas sem integração direta com o Gmail e sem o uso da inteligência artificial.

Em um desenvolvimento separado, o Google também atualizou outro recurso do Workspace na terça-feira: os lembretes do Google Keep agora serão salvos automaticamente no Google Tasks.

Aprenda IA do zero com este curso da EXAME e Saint Paul

De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$37.

Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de 3 horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.

Veja, abaixo, os principais temas abordados:

Contextualização sobre o cenário atual da IA

Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia

Estudos de caso de empresas referências no uso da IA

Principais formas de atuação do especialista em IA

Como construir um plano de carreira prático

Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, é só clicar no link abaixo. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.

EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto de 90% e direito a certificado; clique aqui e garanta vaga