Como usar a IA Gemini, do Google, para agendar reuniões automaticamente

Veja como a função simplifica o processo: basta um clique para que o convite de reunião apareça automaticamente nos calendários do remetente e do destinatário (Getty Images). (Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 16 de outubro de 2025 às 12h28.
O Google lançou uma nova ferramenta que utiliza o Gemini para facilitar o agendamento de reuniões para usuários do Gmail e Google Calendar. O novo recurso, chamado "Ajude-me a agendar", exibe horários de reunião ideais com base na disponibilidade do calendário do usuário e os apresenta diretamente ao destinatário do e-mail.
A empresa destaca que a função foi desenvolvida para reuniões individuais (one-on-one), não para encontros com múltiplos contatos ou grupos.
O lançamento integra uma série de anúncios do Google Workspace que visam infundir a inteligência artificial nas ferramentas de uso diário. A iniciativa também inclui a introdução do modelo de edição de imagem Nano Banana, recursos do Gemini no Google Slides, novas ferramentas de vídeo no Google Vids e a possibilidade de compartilhar assistentes de IA personalizados, chamados Gems, com a equipe.
Para usar a opção de agendamento, o usuário deve clicar no novo botão "Ajude-me a agendar" que aparece na tela de composição de e-mail no Gmail. O sistema exibe uma série de horários disponíveis.
O usuário pode editar ou remover algumas opções e, em seguida, inseri-las no e-mail para envio. Quando o destinatário seleciona um horário, o convite é adicionado automaticamente aos calendários de ambos.
Embora o mercado já conte com ferramentas de agendamento automatizado como Calendly, Doodle e Zoom, o Google diferencia seu produto ao usar a IA do Gemini para considerar o contexto do e-mail nas sugestões de horário. Se o remetente mencionar no e-mail que precisa de um "espaço de 30 minutos na próxima semana", o assistente sugere apenas blocos de meia hora que se encaixam na agenda.
O Google já oferecia um recurso de agendamento no Google Calendar, mas sem integração direta com o Gmail e sem o uso da inteligência artificial.
Em um desenvolvimento separado, o Google também atualizou outro recurso do Workspace na terça-feira: os lembretes do Google Keep agora serão salvos automaticamente no Google Tasks.
De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$37.
Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de 3 horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.
Veja, abaixo, os principais temas abordados:
Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, é só clicar no link abaixo. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.
EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto de 90% e direito a certificado; clique aqui e garanta vaga