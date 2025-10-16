Inteligência Artificial

Como usar a IA Gemini, do Google, para agendar reuniões automaticamente

A nova ferramenta do Workspace busca superar concorrentes como Doodle ao utilizar a inteligência artificial para analisar o texto do e-mail e refinar as opções de agendamento

Veja como a função simplifica o processo: basta um clique para que o convite de reunião apareça automaticamente nos calendários do remetente e do destinatário (Getty Images). (Getty Images)

Veja como a função simplifica o processo: basta um clique para que o convite de reunião apareça automaticamente nos calendários do remetente e do destinatário (Getty Images). (Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 12h28.

O Google lançou uma nova ferramenta que utiliza o Gemini para facilitar o agendamento de reuniões para usuários do Gmail e Google Calendar. O novo recurso, chamado "Ajude-me a agendar", exibe horários de reunião ideais com base na disponibilidade do calendário do usuário e os apresenta diretamente ao destinatário do e-mail.

A empresa destaca que a função foi desenvolvida para reuniões individuais (one-on-one), não para encontros com múltiplos contatos ou grupos.

O lançamento integra uma série de anúncios do Google Workspace que visam infundir a inteligência artificial nas ferramentas de uso diário. A iniciativa também inclui a introdução do modelo de edição de imagem Nano Banana, recursos do Gemini no Google Slides, novas ferramentas de vídeo no Google Vids e a possibilidade de compartilhar assistentes de IA personalizados, chamados Gems, com a equipe.

Como usar?

Para usar a opção de agendamento, o usuário deve clicar no novo botão "Ajude-me a agendar" que aparece na tela de composição de e-mail no Gmail. O sistema exibe uma série de horários disponíveis.

O usuário pode editar ou remover algumas opções e, em seguida, inseri-las no e-mail para envio. Quando o destinatário seleciona um horário, o convite é adicionado automaticamente aos calendários de ambos.

Embora o mercado já conte com ferramentas de agendamento automatizado como Calendly, Doodle e Zoom, o Google diferencia seu produto ao usar a IA do Gemini para considerar o contexto do e-mail nas sugestões de horário. Se o remetente mencionar no e-mail que precisa de um "espaço de 30 minutos na próxima semana", o assistente sugere apenas blocos de meia hora que se encaixam na agenda.

O Google já oferecia um recurso de agendamento no Google Calendar, mas sem integração direta com o Gmail e sem o uso da inteligência artificial.

Em um desenvolvimento separado, o Google também atualizou outro recurso do Workspace na terça-feira: os lembretes do Google Keep agora serão salvos automaticamente no Google Tasks.

Aprenda IA do zero com este curso da EXAME e Saint Paul

De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$37.

Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de 3 horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.

Veja, abaixo, os principais temas abordados:

  • Contextualização sobre o cenário atual da IA
  • Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia
  • Estudos de caso de empresas referências no uso da IA
  • Principais formas de atuação do especialista em IA
  • Como construir um plano de carreira prático

Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, é só clicar no link abaixo. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.

EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto de 90% e direito a certificado; clique aqui e garanta vaga

Acompanhe tudo sobre:Inteligência artificialGoogleReuniões

Mais de Inteligência Artificial

Executivos estão otimistas sobre o futuro da IA no trabalho, diz pesquisa

Por que ex-CEO do Starbucks está preocupado com o avanço da IA?

Como os diferentes países estão lidando com a IA? Pesquisa revela percepção

Anthropic mira big tech com modelo barato e faturamento de US$ 7 bi

Mais na Exame

Future of Money

Empresas de capital aberto já são donas de mais de US$ 100 bilhões em bitcoin

EXAME Agro

Por que o óleo de cozinha virou o novo alvo de Trump na guerra comercial com a China

Tecnologia

Como escolher a melhor TV de até R$ 2.500 em 2025

Carreira

Vale abre programa de trainee de engenharia com salário de R$ 9 mil