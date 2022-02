Metaverso: empresa registra aumento de 750% na procura por tecnologia

As empresas só querem saber de metaverso. Uma das maiores companhias de realidade aumentada e soluções relacionadas ao metaverso do país, a Flex Interativa, registrou um aumento de 750% na procura pelas soluções da marca entre novembro de 2021 e fevereiro de 2022.

O crescimento nas buscas coincide com o Facebook trocando o nome para Meta e o anúncio de Mark Zuckerberg de que que iria investir fortemente no metaverso, no final de outubro do ano passado.

Desde então, milhares de empresas vêm se movimentando para garantir seu pedaço de terra nesse mundo virtual que lentamente se concretiza. A Microsoft, por exemplo, adquiriu a desenvolvedora de games Blizzard.

A expectativa é que o mercado movimente 783 bilhões de dólares em 2024, segundo levantamentos da Bloomberg, PWC e Statista. Essa nova realidade já é uma demanda para marcas brasileiras de diferentes portes: de acordo com a Flex, o setor que mais procurou pelas soluções da empresa foi o do varejo (para eventos e vendas), seguido da Indústria (para fazer qualificação dos colaboradores, como equipes técnicas ou comerciais).

“As empresas vão poder abrir a porta de um universo no qual o consumidor vai não só experimentar, mas também ter experiências com os produtos em um cenário tematizado, com jogos e cenografia customizada”, disse Fernando Godoy, CEO da Flex Interativa.

A plataforma da companhia, a Flex Universe, é um ambiente virtual em que os usuários podem, por meio de avatares customizáveis, se reunir e realizar diversas atividades em conjunto.

As empresas podem realizar treinamentos, eventos corporativos à distância, relacionamento com clientes e mais dentro do metaverso, que não precisa de óculos de realidade virtual para ser acessado. Os planos são a partir de 2.500 reais e a tecnologia é 100% brasileira.

Recentemente, a marca adquiriu a 42 Labs, especialista em soluções para eventos presenciais, online e híbridos.