Como investir no metaverso?

O metaverso virou um dos assuntos mais comentados de 2021 quando grandes empresas como Facebook, Microsoft, Disney, Adidas, Nike e Budweiser passaram a investir pesado na realidade virtual.

Com o envolvimento da tecnologia blockchain no metaverso a partir das criptomoedas e NFTs, o mercado reagiu, preços dispararam e muitos viram seus investimentos valorizarem como nunca. Mas como não ficar de fora? Assista ao vídeo e descubra 3 possibilidades de investimento para lucrar com o metaverso.

