Flex Interativa confirma fusão com 42 Labs para aumentar portfólio

A Flex Interativa, principal autoridade do Brasil em comunicação de experiência por meio do uso de realidade aumentada e metaverso, e a 42 Labs, especialista em soluções para eventos presenciais, online e híbridos, acabam de oficializar a fusão das duas marcas. Os objetivos da transação são unir as expertises e portfólios de produtos e serviços, aumentar o público-alvo, potencializar a oferta de comunicação de experiência também em eventos e dobrar, em 2022, o faturamento conquistado em 2021. Fernando Godoy, da Flex Interativa, e Raffaele Cecere, da 42 Labs, serão CEO e vice, respectivamente. Sob a Flex Interativa, as equipes vão se reunir, a partir de janeiro, na sede da empresa, em São Paulo.

Desde 2015 a Flex Interativa é referência nacional no desenvolvimento de soluções em realidade virtual, realidade aumentada e metaverso para campanhas promocionais e treinamentos. Nesse contexto, em 2020, a empresa lançou o Flex Universe, uma plataforma online que tem potencial para revolucionar a forma como empresas realizam treinamentos e eventos corporativos à distância, com uso de estratégias de gamificação e recursos avançados de interatividade.

A 42 Labs é especialista em aplicar as soluções mais arrojadas de tecnologia na realização de eventos. Com a expertise da equipe, técnicas inovadoras e equipamentos de última geração, a empresa é capaz de executar as ideias mais disruptivas na organização de encontros corporativos. Entre os serviços oferecidos, destacam-se a criação de conteúdo, desenvolvimento de cenários virtuais, uso de hélices holográficas, projeção mapeada e inteligência artificial.

As marcas têm em comum o olhar aguçado para as transformações trazidas pela tecnologia, sempre atentas ao que há de mais novo no mercado. Ambas carregam vasta experiência em realidade aumentada, gamificação e, alinhadas com as tendências mais recentes, no metaverso. Assim, os objetivos da fusão devem ser atingidos com a união da força comercial da 42 Labs e a autoridade técnica da Flex Interativa. A excelência de criação e programação da Flex Interativa vão ser aliados às soluções inovadoras da 42 Labs. Com a fusão, além de potencializar as áreas de atuação nas quais as empresas já se destacam, a ideia é levar experiências digitais de alta qualidade também para a produção de grandes eventos.

Em relação à estrutura, os sócios das duas empresas somarão esforços para garantir o sucesso da parceria. Fernando Godoy, Marcelo Rodino, Décio Sampaio e Alexandre Velilla, da Flex Interativa, serão CEO, diretor de inovação, head de operação e presidente do conselho, respectivamente. Raffaele Cecere, Rogerio Miranda, Alexandre Pinto e Renato Kiste, originalmente da 42 Labs, chegam à fusão como vice-presidente, CTO, CFO e diretor de novos negócios, respectivamente. Na operação, o novo time, de aproximadamente 30 profissionais, passará a trabalhar na atual sede da Flex Interativa, na zona sul da capital paulista.

