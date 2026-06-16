Meta reforça comunidades após Threads alcançar 500 milhões de usuários

O Threads atingiu 500 milhões de usuários ativos por mês, anunciou a Meta nesta terça-feira, 16, quase três anos após o lançamento da plataforma, em julho de 2023.

A marca consolida o Threads como o maior concorrente do X em escala global e vem acompanhada de um pacote de novos recursos voltados principalmente para o fortalecimento das comunidades dentro da rede.

O crescimento é expressivo quando comparado ao histórico recente da plataforma. Em janeiro, o Threads havia ultrapassado o X em usuários ativos diários via smartphone, com 141,5 milhões de usuários ativos por dia em Android e iOS, ante 125 milhões do X, segundo dados da Similarweb.

Agora, a marca de 500 milhões de usuários mensais coloca o Threads numa categoria que poucos aplicativos de redes sociais atingiram em tão pouco tempo.

Your Algo e Dear Algo: o usuário no controle do feed

A Meta havia introduziu o Dear Algo, recurso que permite ao usuário informar ao algoritmo o que deseja ver mais ou menos no feed, em fevereiro.

Nesta terça, a empresa anunciou o complemento Your Algo, com o qual o usuário pode escolher quais conversas aparecerão no feed. O recurso também permite definir por quanto tempo o pedido será aplicado — um, três ou sete dias — sem que outras contas vejam as escolhas feitas.

É a aposta da Meta em dar mais transparência e controle sobre a experiência de uso, numa resposta direta às críticas históricas ao modelo opaco de curadoria algorítmica das grandes redes sociais.

Novos recursos para comunidades

De acordo com a Meta, o crescimento dos usuários ativos foi impulsionado pelas comunidades, grupos de pessoas com interesses em comum — o que levou a empresa a adicionar novas ferramentas para a função.

O Hub de Comunidades coloca os ícones dos grupos no menu principal à esquerda do feed, facilitando a navegação e a troca entre comunidades. Cada comunidade também passará a ter sua própria identidade visual.

A função Comunidades Locais adicionará etiquetas de idiomas, começando por japonês, coreano e taiwanês.

Já o Progresso de Comunidade vai mostrar ao usuário quando um assunto está próximo de se tornar uma comunidade — criando uma espécie de pré-formação de grupos em torno de temas emergentes.

A Meta também anunciou a expansão do Live Chats, lançado em abril, para mais comunidades nas próximas semanas. O recurso permite participação em grupos públicos durante grandes eventos culturais — como o lançamento de um álbum ou uma partida de futebol.

A trajetória do Threads

O Threads surgiu em julho de 2023 como resposta direta ao X, em meio ao período de instabilidade da rede social durante a aquisição por Elon Musk. O aplicativo chegou a 100 milhões de usuários em menos de cinco dias — recorde na época.

Depois veio uma queda acentuada de engajamento, seguida de uma recuperação gradual impulsionada pela adição de recursos e pela estratégia multiplataforma da Meta, que usa sua base consolidada de usuários do Instagram e Facebook para promover a plataforma.

O caminho foi longo: em agosto de 2025, o Threads tinha 115 milhões de usuários diários.

Em agosto de 2025, chegou a 400 milhões de usuários mensais. Agora, com 500 milhões, a plataforma consolida sua posição como a principal alternativa ao X no segmento de redes sociais baseadas em texto.