A Meta pagou US$ 900 milhões por uma fintech indiana — e levou o fundador de brinde

Em 2018, o empresário indiano Kunal Shah usou capital próprio para fundar a CRED, uma plataforma que recompensava usuários por pagar a fatura do cartão de crédito em dia.

Nesta segunda-feira, 22, oito anos depois, a Meta confirmou um investimento de US$ 900 milhões na fintech que ele criou — e, no mesmo comunicado, anunciou que Shah deixa o comando da empresa para assumir a liderança global do WhatsApp, plataforma de mensagens usada por mais de 3 bilhões de pessoas no mundo.

A rodada avalia a CRED em mais de US$ 4 bilhões, com a Meta entrando como investidora minoritária, sem acesso aos dados de clientes da fintech, segundo a própria empresa.

Shah substitui Will Cathcart, executivo que liderou o WhatsApp por quase sete anos e que migra para um novo papel de desenvolvimento de produtos dentro da Meta.

De recompensar boletos a comandar o maior app de mensagens do mundo

"Comecei a CRED em 2018 com a convicção de que um bom histórico de crédito merece ser recompensado. Em menos de oito anos, essa convicção se transformou em uma nova categoria", escreveu Shah ao anunciar a própria saída.

Antes da CRED, ele já havia fundado a FreeCharge, uma das pioneiras de pagamentos digitais da Índia — currículo que o tornou, ao longo da década seguinte, um dos investidores-anjo mais ativos do ecossistema de startups indiano.

Sob seu comando, a CRED deixou de ser um serviço de nicho para se tornar um ecossistema financeiro completo, com pagamentos, crédito, seguros e gestão de patrimônio — hoje usado por 17 milhões de membros por mês.

A empresa, sediada em Bengaluru, acabou de registrar seu primeiro trimestre de lucro, com receita anual de cerca de US$ 325 milhões.

Por que a Meta foi buscar um banqueiro de aplicativo para o WhatsApp

A escolha de Shah não tem nada de acaso.

A Índia é o maior mercado do WhatsApp no mundo, com mais de 500 milhões de usuários — mas o aplicativo nunca conseguiu repetir esse sucesso na área de pagamentos: o WhatsApp Pay segue marginal num dos mercados de pagamentos digitais mais disputados do planeta.

"O WhatsApp é a melhor e mais usada plataforma de comunicação do mundo, mas não para comércio e pagamentos", resumiu Neil Shah, vice-presidente de pesquisa da consultoria Counterpoint Research, à CNBC.

O presidente-executivo da Meta, Mark Zuckerberg, descreveu Kunal Shah como "um construtor com perspectiva global" ao anunciar a contratação.

A jogada chega poucas semanas depois de a Meta confirmar uma parceria com a indiana Reliance para construir uma instalação de 168 megawatts em Jamnagar, destinada à infraestrutura global de inteligência artificial da companhia — outro sinal de que a Índia deixou de ser só um mercado de usuários para a Meta e passou a ser peça central de sua estratégia global.

Um manual que a Meta já usou antes

A combinação de "comprar a empresa, contratar o fundador" não é nova no playbook da Meta. A companhia usou uma estratégia quase idêntica com a Scale AI, startup de dados para inteligência artificial: investiu mais de US$ 14 bilhões e recrutou o fundador Alexandr Wang para comandar um novo laboratório de IA dentro da própria Meta.

O analista independente Shanaka Anslem Perera resumiu o padrão sem meias palavras: chamou o acordo com a CRED de "uma aquisição de talento disfarçada de participação minoritária" — o que o mercado de tecnologia já batizou de acqui-hire.

Quem assume o comando da CRED, enquanto isso, é Miten Sampat, executivo responsável pela estratégia e finanças da empresa desde 2020, na condição de presidente-executivo interino.

Segundo a companhia, o conselho já trabalha para montar a estrutura de liderança definitiva da fintech, de olho em uma futura oferta pública inicial de ações — um capítulo que a CRED vai escrever sem o homem que a fundou na garagem de uma convicção sobre boletos pagos em dia, e que agora comanda, do outro lado do mundo, o aplicativo que mais de 3 bilhões de pessoas usam todos os dias.