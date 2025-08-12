Tecnologia

Você usa o Threads? Rede já tem 115 milhões de usuários diários e encosta no X no celular

Plataforma da Meta cresce 128% em um ano, mas ainda está distante no acesso via navegador

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 14h41.

O aplicativo Threads, rede social de texto da Meta, chegou a 115,1 milhões de usuários ativos diários em celulares no mês de junho, segundo dados da consultoria Similarweb. O número representa uma alta de 128% em relação ao mesmo período de 2024. A rede rival X, ex-Twitter, mantém a dianteira com 132 milhões, mas viu seu público cair mais de 15% no mesmo intervalo.

No acesso via navegador, o cenário é outro. O X registrou 145,8 milhões de visitas diárias em junho, ante apenas 6,9 milhões no Threads. A plataforma Bluesky, concorrente menor, já se aproxima do Threads na web, embora tenha público muito menor no celular.

Comunidades próprias e novos recursos

Segundo a Meta, o Threads não busca copiar integralmente o X. Hoje, 63% das postagens são apenas de texto, e usuários diários seguem menos da metade dos perfis que acompanham no Instagram. Isso tem gerado comunidades originais, como a “Bookthreads”, voltada para literatura, além de grupos ligados ao basquete e à música, com tom mais amigável do que o encontrado em outras redes.

O aplicativo também acelerou o lançamento de funcionalidades: tópicos em alta, placares de esportes em tempo real, uma API para publicações automáticas e integração mais profunda ao fediverse — ecossistema descentralizado que permite interação com usuários do Mastodon e outras plataformas abertas.

