Meta lança mais de 100 Comunidades no Threads e reforça disputa com X, antigo Twitter

O Threads, rede social da Meta, já reúne cerca de 400 milhões de usuários ativos mensais. Para ampliar o engajamento na plataforma, foi anunciado o lançamento das Comunidades, recurso que organiza discussões em torno de mais de 100 tópicos populares — de basquete e livros a K-pop, TV e tecnologia.

Segundo a Meta, elas funcionam como espaços públicos e informais para compartilhar opiniões e participar de conversas sobre temas de interesse. Ao ingressar em uma delas, o usuário ganha acesso a um feed dedicado com postagens relacionadas aquele assunto.

Para facilitar a conexão entre usuários com afinidades semelhantes, a participação é pública: o nome da comunidade aparece no perfil e fica fixado no menu de feeds, indicando os principais interesses da conta.

Além disso, cada comunidade tem um emoji personalizado para o botão “Curtir” — como uma bola de basquete ou uma pilha de livros — e pode ser descoberta pela barra de busca ou por tags de tópicos em publicações.

No futuro, a Meta planeja expandir o recurso, com novas comunidades e funções de engajamento, como emblemas para “colaboradores de destaque”. Esses selos reconhecerão usuários mais ativos em discussões específicas.

Outra atualização prevista envolve ajustes no algoritmo, que deve priorizar conteúdos considerados relevantes tanto nos feeds das comunidades quanto no “Para Você”, o principal da plataforma.

Rivalidade com o X/Twitter

Desde o lançamento em 2023, o Threads mantém a proposta de conversas abertas inspirada no antigo Twitter — hoje X, controlado por Elon Musk. Lançado inicialmente como uma alternativa direta e quase um clone daquela rede social, o Threads foi além ao integrar-se ao Fediverse, ecossistema descentralizado que conecta diferentes plataformas por protocolos abertos.

Nesse sentido, embora o formato das Comunidades lembre o do X, há diferenças estruturais. No X, os espaços são criados e moderados pelos próprios usuários, em um modelo similar ao Reddit. Já no Threads, as Comunidades são definidas pela Meta, com base nos temas de maior engajamento.

Outra distinção é que, no Threads, usuários que não fazem parte de uma comunidade ainda podem participar das discussões, algo diferente dos Grupos do Facebook e das Comunidades do X, embora sem acesso a recursos exclusivos, como os emojis personalizados.