Espanha vetará redes sociais para menores de 16 anos, diz premiê

O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, anunciou nesta terça-feira, 3, que o país proibirá o acesso às redes sociais para menores de 16 anos e adotará outras medidas para aumentar o controle sobre as plataformas digitais e garantir que executivos de companhias donas dessas plataformas sejam responsabilizados por violações em suas redes.

Para Sánchez, é necessário transformar as plataformas digitais um espaço saudável e, por isso, anunciou que na próxima semana seu governo aprovará uma série de medidas, incluindo a proibição de acesso às redes sociais para menores de 16 anos.

Seguindo os passos da Austrália, que em dezembro se tornou o primeiro país a implementar um veto dessa forma, Sánchez fez este anúncio em seu discurso perante a sessão plenária da Cúpula Mundial de Governos, em Dubai. A conferência conta com a presença de cerca de trinta chefes de Estado e de governo, e o discurso vem em um momento em que cada vez mais líderes cogitam implementar medidas semelhantes.

"Nossos filhos estão expostos a um espaço que nunca deveriam ter navegado sozinhos... Não aceitaremos mais isso", disse Sánchez ao discursar na Cúpula, conclamando outros países europeus a implementarem medidas semelhantes.

"Vamos protegê-los do Velho Oeste digital", afirmou.

Nessa nota, o premiê também anunciou que a Espanha se juntou a outros cinco países europeus na chamada ‘Coalizão dos voluntários digitais’ (Coalition of the Digitally Willing, em inglês) visando avançar de forma coordenada e eficaz na implementação de uma regulamentação mais rigorosa, rápida e eficiente das plataformas de redes sociais. Todavia, o espanhol não detalhou quais países já fazem parte da coalizão. Segundo o primeiro-ministro, a primeira reunião do grupo ocorrerá nos próximos dias.

"Ódio e polarização"

Sánchez explicou que as plataformas devem adotar medidas de controle eficazes e barreiras reais que impeçam o acesso de menores às redes sociais.

O premiê espanhol já havia anunciado sua intenção de responsabilizar os executivos dessas plataformas, e nesta terça-feira especificou as medidas que seu governo implementará. Semelhante à Austrália, Sánchez disse que empresas que não se conformarem com a nova legislação serão legalmente punidas.

Para esse fim, a manipulação de algoritmos e a recomendação de conteúdo considerado ilegal serão classificadas como crime, e formas de investigar possíveis infrações legais por parte do Grok, TikTok e Instagram serão estudadas em conjunto com o Ministério Público.

Sánchez também anunciou a criação de um sistema de rastreamento, quantificação e rastreabilidade que permitirá estabelecer o que ele chamou de "uma pegada de ódio e polarização".

Sánchez considerou essas medidas e esse esforço conjunto necessários porque as redes sociais se tornaram "um estado falido, um lugar onde as leis são ignoradas, onde os crimes são tolerados, onde a desinformação é mais valorizada do que a verdade e onde metade dos usuários sofre ataques de ódio".

“Sabemos que essa é uma batalha que excede muito as fronteiras de qualquer país”, conclui.

Tolerância zero

Como exemplo, ele lembrou que o TikTok foi acusado de tolerar contas maliciosas que compartilham pornografia infantil gerada por IA, o Instagram foi acusado de espionar milhões de usuários do Android em todo o mundo e o Facebook de ser usado para "implantar centenas de campanhas de desinformação e interferência estrangeira em eleições nacionais e regionais".

Ele também lamentou que, na semana passada, o proprietário da rede X, Elon Musk , "apesar de ser imigrante, usou sua conta pessoal para amplificar informações errôneas sobre uma decisão soberana" do governo espanhol, a regularização de meio milhão de imigrantes.

Por essas razões, ele insistiu que é necessário "retomar o controle" e garantir que as plataformas cumpram as regras como todos os outros, algo que admitiu não ser fácil, pois as redes sociais e suas empresas são mais ricas e poderosas do que muitos países, incluindo a Espanha.

"Mas o poder e a influência deles não devem nos assustar, porque a nossa determinação", acrescentou, "é maior do que a riqueza deles."

Nessa mesma linha, ele garantiu que a Espanha terá "tolerância zero" nessas questões e defenderá sua soberania digital.

De acordo com uma pesquisa do Ipsos sobre educação, conduzida em 30 países e publicada em agosto, cerca de 82% dos espanhóis defendiam que crianças menores de 14 anos deveriam ser proibidas de usar redes sociais dentro e fora da escola. Esse número representa um aumento significativo em comparação aos 73% registrados em 2024.

Com informações da EFE