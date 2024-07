Haddad anuncia corte de R$ 15 bilhões no Orçamento de 2024 para cumprir arcabouço e meta fiscal

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou nesta quinta-feira, 18, que o governo vai realizar um bloqueio de R$ 11,2 bilhões e um contigenciamento de R$ 3,8 bilhões no Orçamento federal para o cumprimento da meta fiscal e do arcabouço fiscal. O total da contenção será de R$ 15 bilhões.

Segundo o ministro, o governo decidiu antecipar o anuncio da contenção de gastos para diminuir os ruídos no mercado financeiro. Na segunda-feira, Haddad já havia informado que o Orçamento de 2024 teria bloqueios, mas sem detalhar o valor. Nesta quinta-feira a equipe economica se reuniu com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e bateu o martelo sobre o valor.

"Em 2024, vamos fazer contenção de R$ 15 bi para manter ritmo de cumprimento do arcabouço. Serão R$ 11,2 bi de bloqueio e R$ R$ 3,8 bi de contingenciamento. Estamos antecipando os números para evitar especulações", disse Haddad em coletiva ao lado da ministra do Planejamento, Simone Tebet, e da Casa Civil, Rui Costa.

Antes da fala do titular da Fazenda, o Ibovespa amargou duras perdas e fechou em queda de 1,39%, a 127.652 pontos. Já o dólar sobiu 1,89% cotado a R$ 5,587. Investidores temiam que sem um corte de gastos a meta fiscal de déficit zero não seria cumprido.

Tanto o contingenciamento como o bloqueio representam cortes temporários de gastos. O novo arcabouço fiscal, no entanto, estabeleceu motivações diferentes. O bloqueio ocorre quando os gastos do governo aumentam mais que o limite de 70% do crescimento da receita acima da inflação. O contingenciamento ocorre quando há falta de receitas que comprometem o cumprimento da meta de resultado primário (resultado das contas do governo sem os juros da dívida pública).