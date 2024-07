Após ter sido comprada por R$ 11,4 bi, Supreme é vendida para EssilorLuxottica por R$ 8,15 bi

A EssilorLuxottica, gigante franco-italiana do setor de óculos, anunciou a aquisição da marca de streetwear norte-americana Supreme por US$ 1,5 bilhão (aproximadamente R$ 8,15 bilhões). Essa aquisição marca a primeira expansão significativa do grupo fora do mercado de óculos e lentes. As informações são do Financial Times.

O acordo foi firmado com a VF Corporation, proprietária de marcas como Vans, The North Face e Timberland, que havia adquirido a Supreme há quatro anos por US$ 2,1 bilhões (cerca de R$ 11,4 bilhões). A EssilorLuxottica vê na Supreme uma oportunidade de ampliar seu portfólio e se conectar com novos públicos.

Em comunicado, Francesco Milleri, CEO da EssilorLuxottica, e Paul du Saillant, vice-presidente, destacaram que a aquisição da Supreme representa uma grande oportunidade para a empresa, alinhando-se com seus objetivos de inovação e expansão, além de proporcionar acesso a novos públicos e criatividade.

No último ano, a EssilorLuxottica lançou uma versão renovada de seus óculos com áudio e vídeo integrados em parceria com a Meta, e adquiriu uma startup israelense de tecnologia auditiva para desenvolver óculos com tecnologia acústica avançada.

A EssilorLuxottica também anunciou a aquisição de 80% da Heidelberg Engineering, empresa alemã especializada em soluções de diagnóstico e tecnologias cirúrgicas digitais para oftalmologia clínica.

Recentemente, a VF Corporation enfrentou pressão do investidor ativista Engaged Capital, que exigiu cortes de custos e a revisão de possíveis desinvestimentos. Em fevereiro, a VF anunciou a adição de um novo membro ao conselho após negociações com a Engaged Capital, com planos de nomear outro membro independente indicado pelo grupo de investimento.

Histórico da Supreme

A Supreme foi fundada em 1994 em Nova York como uma marca de moda urbana e skate. Desde então, expandiu-se para a Ásia e a Europa, operando 17 lojas globalmente e um robusto negócio online. James Jebbia, fundador da Supreme, afirmou que a parceria com a EssilorLuxottica permitirá focar na marca e em seus produtos.

Luca Solca, analista da Bernstein, considerou a aquisição surpreendente, pois ela parece desviar do mercado tradicional da EssilorLuxottica e adentrar o segmento de streetwear, que enfrenta desafios.

A EssilorLuxottica, que possui marcas como Ray-Ban e Oakley, foi formada em 2017 com a fusão de € 50 bilhões (cerca de R$ 271,5 bilhões) entre a Luxottica, fundada por Leonardo Del Vecchio, e a fabricante francesa de lentes Essilor. A empresa é atualmente a maior fabricante de óculos do mundo.