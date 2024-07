Meta interrompe uso de recursos de IA generativa no Brasil; saiba o motivo

Um dos recursos de IA generativa mais populares da Meta no Brasil é o criador de figurinhas no WhatsApp - a ferramenta faz desenhos inéditos a partir de uma breve orientação por texto. O recurso não está mais disponível.

A Meta planejava lançar no Brasil, agora em julho, a Meta AI, uma assistente integrada ao Facebook, Messenger, WhatsApp e Instagram que poderia gerar imagens e criar textos. Com mais de 200 milhões de pessoas, o Brasil é o segundo maior mercado do WhatsApp da Meta no mundo, perdendo apenas para a Índia.

Questionamento da ANPD

Em junho, em sua política de privacidade, a empresa de Mark Zuckerberg previa treinar sua IA com informações de usuários postadas em redes sociais, como fotos e textos. "Usamos informações que estão publicamente disponíveis online e informações licenciadas. Também usamos informações compartilhadas nos produtos e nos serviços da Meta", informava o documento.

Isso levantou questionamentos da ANPD, que pediu o fim dessa política. O órgão também pediu multa de R$ 50 mil por dia "em virtude do risco iminente de dano grave e irreparável ou de difícil reparação aos direitos fundamentais dos titulares afetados".

Agora, o novo documento, válido desde 9 de julho, retirou os pontos que tratavam do uso de dados em redes sociais para treinar a IA generativa da Meta.