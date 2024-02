A nova coleção de óculos Ferrari que marca entrada no portfólio da EssilorLuxottica

A EssilorLuxottica já tem no seu portfólio grandes marcas de óculos como Ray-Ban, Oakley, Persol, Oliver Peoples, Vogue Eyewear, Arnette, Alain Mikli, Costa, Giorgio Armani, Brunello Cucinelli, Burberry, Chanel, Coach, Dolce&Gabbana, Michael Kors, e Prada. Neste seleto grupo agora faz parte também a Ferrari, imersa no universo do automobilismo em que o design é fundamental para garantir alta performance dos carros.

Para marcar esta estreia, as marcas lançam duas novas coleções distintas, mas complementares, diretamente ligadas aos códigos de identificação da marca italiana: a linha Ferrari, ligada à evolução da moda e do estilo de vida empreendida pelo diretor criativo Rocco Iannone, e a linha Scuderia Ferrari, inspirada nas atmosferas dos carros esportivos e das corridas.

Sinônimo de estilo de vida, elegância e excelência artesanal, a linha Ferrari projeta a narrativa estética da marca para além dos limites da Fórmula 1, buscando o contexto urbano e metropolitano por meio de volumes generosos e formas sinuosas em materiais nobres e preciosos.

Os elementos conotativos das armações refletem os códigos estéticos das coleções de moda e estilo de vida, criando uma continuidade estilística entre a criatividade do desfile de moda e a imagem dos óculos para completar o visual. O Prancing Horse, símbolo de paixão, conquista e autoexpressão, destaca-se em cada modelo, transmitindo um forte conteúdo de valor ao design.

Design

A seleção Primavera/Verão 2024 inclui construções de titânio feitas no Japão, modelos com acabamento em couro e silhuetas de acetato de alta qualidade. A escolha dos materiais reflete as características sutis, sofisticadas e ultraleves de um produto que é enriquecido com perfis arrojados, costura em sela, lentes de cristal e cores sofisticadas, como preto, vermelho, texturas Havana e tons naturais.

Óculos Ferrari.

A linha Ferrari é dirigida a pessoas particularmente atentas aos cenários da moda e do luxo. Já a linha Scuderia Ferrari nasceu e foi desenvolvida nas pistas de Fórmula 1, evocando o DNA ativo da Ferrari, além da adrenalina das corridas sobre quatro rodas. As construções evocam o mundo das corridas e a energia do paddock, trazendo à tona os conceitos de funcionalidade e flexibilidade intrínsecos ao patrimônio e ao espírito progressista de Maranello.

As formas se tornam mais esportivas, ergonômicas e aerodinâmicas, favorecendo recursos técnicos e materiais de alta resistência, como borracha injetada e borracha. Os modelos envolventes e as construções geométricas exploram uma paleta de tons saturados e cores brilhantes, misturados com detalhes em amarelo ou vermelho e lentes com efeito espelhado e iridescente que lembram a paixão pela velocidade e pelo desempenho avançado.