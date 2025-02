Meta inicia demissão em massa e deve cortar 3.600 funcionários

A Meta iniciou, nesta segunda-feira, 10, um processo de demissão em massa que pode atingir 3.600 funcionários globalmente, segundo o Business Insider. Os cortes já estavam previstos em um memorando interno assinado pela chefe de pessoal da empresa, Janelle Gale.

A empresa tem cerca de 72 mil funcionários, e os cortes representam cerca de 5% do quadro total. Regulamentações locais devem impedir demissões na Alemanha, França, Itália e Holanda, mas funcionários na Europa, Ásia e África serão notificados até 18 de fevereiro.

"As demissões ocorrerão com base no desempenho dos funcionários", informou Janelle Gale no documento.

Além das demissões, a Meta planeja contratar engenheiros especializados em aprendizado de máquina. O processo seletivo ocorrerá entre 11 de fevereiro e 13 de março, segundo o vice-presidente de Engenharia para Monetização, Peng Fan.