China lança plano para aproximar gigantes da tecnologia e pequenas empresas

A China lançou um plano para ampliar a colaboração entre grandes empresas de tecnologia e pequenas e médias empresas (PMEs), com foco em inovação, inteligência artificial e economia digital. A iniciativa, válida entre 2026 e 2028, foi anunciada pelo Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação (MIIT) em conjunto com outros seis órgãos do governo.

O plano busca fortalecer a chamada economia de plataformas, modelo baseado em plataformas digitais que reúne empresas de diferentes portes em um mesmo ecossistema. A estratégia prevê maior compartilhamento de tecnologias, dados e infraestrutura, além de ampliar a participação das PMEs nas cadeias de inovação das grandes plataformas.

Entre as prioridades estão o incentivo ao desenvolvimento de inteligência artificial, incluindo modelos de linguagem de uso geral e soluções voltadas para setores específicos, além da ampliação da cooperação tecnológica entre empresas.

O governo também pretende aumentar a transparência dos algoritmos utilizados pelas plataformas digitais, reforçar a governança do ambiente digital e combater práticas que prejudiquem comerciantes e operadores que atuam nesses serviços.

Até 2028, a meta é criar modelos de inovação que possam ser replicados em todo o país, selecionar ao menos 100 projetos-piloto para abertura de recursos das plataformas e implantar dez plataformas de serviços e 60 aplicações inteligentes voltadas ao desenvolvimento empresarial.

Segundo Yu Xiaohui, presidente da Academia Chinesa de Tecnologia da Informação e Comunicação (CAICT), a iniciativa deve ampliar o compartilhamento de recursos entre empresas de diferentes portes. Para ele, a abertura das capacidades tecnológicas das grandes plataformas pode fortalecer o ecossistema digital e ampliar o potencial de inovação das pequenas e médias empresas.