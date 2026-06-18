Navio inteligente inicia testes para operar em nova hidrovia da China

A China iniciou os testes do Beigang Canal 002, primeira embarcação inteligente demonstrativa desenvolvida para o Canal de Pinglu. A viagem experimental, realizada na quarta-feira, 17, no rio Yujiang, em Guangxi, marca a transição do projeto da fase de construção para os testes operacionais e representa um avanço na implantação da navegação inteligente na futura hidrovia.

Durante cerca de seis horas, a embarcação passou por testes de funcionamento do motor, manobrabilidade, estabilidade e desempenho de navegação. Segundo os responsáveis pelo projeto, todos os sistemas atenderam aos requisitos previstos.

O navio foi projetado para transportar contêineres e cargas a granel e operar nas futuras eclusas do Canal de Pinglu. Como a hidrovia ainda está em construção, os testes ocorreram em um trecho do rio Yujiang com características semelhantes às do canal. Novas avaliações serão realizadas após a conclusão das obras.

Embarcação opera com navegação inteligente

O "Beigang Canal 002" reúne uma plataforma inteligente que integra os sistemas da embarcação e permite comunicação em tempo real com a infraestrutura em terra.

O sistema oferece três modos de operação, manual assistido, semiautônomo e totalmente autônomo, e permite realizar navegação automática, desvio de obstáculos, planejamento de rotas e atracação automática.

Sensores, câmeras panorâmicas, radares e equipamentos com visão infravermelha monitoram continuamente o entorno da embarcação. Segundo a equipe responsável pelo projeto, o sistema identifica falhas em menos de três segundos e localiza a origem dos problemas com precisão de cerca de 95%.

Navio utiliza GNL para reduzir emissões

Outro destaque da embarcação é o uso exclusivo de Gás Natural Liquefeito (GNL) como combustível. De acordo com os responsáveis pelo projeto, a tecnologia reduz em 23% as emissões de dióxido de carbono (CO2) e em até 99% as emissões de compostos sulfurados em comparação com embarcações movidas a diesel.

Além disso, um sistema inteligente de gestão energética analisa automaticamente as rotas disponíveis e seleciona o percurso com menor consumo de combustível, reduzindo custos operacionais e emissões.

Atualmente, outras três embarcações inteligentes estão em construção para operar no Canal de Pinglu. A previsão é que todas entrem em testes nos próximos meses e sejam entregues em agosto de 2026.