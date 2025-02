NotebookLM Plus chega a assinantes do Google One

Google One AI Premium terão acesso ao NotebookLM Plus, versão paga da assistente de inteligência artificial que ajuda a sintetizar informações e criar notas de diferentes fontes. Google anunciou que assinantes doterão acesso ao, versão paga da assistente deque ajuda a sintetizar informações e criar notas de diferentes fontes.

A assinatura do Google One AI Premium custa R$ 96,99 por mês e também inclui 2 TB de armazenamento e maior acesso a recursos do Gemini.

O NotebookLM chegou ao Brasil em junho de 2024 de forma experimental. Já sua versão corporativa, o Plus, foi lançada no país em 13 de dezembro do mesmo ano em uma tendência para aumentar o uso de IA generativa em ambientes de trabalho e estudo.

A versão Plus da ferramenta oferece limites de uso mais alto, com até 500 notebooks com 300 fontes cada, em comparação com 100 notebooks, cada um deles com 50 fontes de no máximo 500 mil palavras na versão gratuita. Os limites diários também aumentam para 500 consultas e 20 áudios.