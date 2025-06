Meta expande parceria com Luxottica e leva óculos inteligentes para as marcas Oakley e Prada

Meta e EssilorLuxottica devem lançar novas versões de seus óculos inteligentes com inteligência artificial sob as marcas Oakley e Prada. A informação foi obtida pela rede americana CNBC. Os produtos são parte da ampliação da colaboração entre a Big Tech e o grupo europeu de moda óptica, após o sucesso dos óculos Ray-Ban Meta, lançados em 2023.

Os modelos da linha Oakley devem ser anunciados no dia 20 de junho e serão voltados para consumidores esportistas, com foco em resistência a intempéries e usabilidade em atividades como tênis, esqui e corrida. Um documento visto pela emissora americana descreve que o público-alvo será formado por atletas e usuários ativos. O preço estimado da nova linha será em torno de US$ 360, segundo uma fonte ligada ao projeto.

A aliança com a Prada marca a primeira tentativa da Meta de levar seu hardware vestível para outras marcas de moda de luxo, aproveitando as características estruturais dos modelos da marca italiana, como hastes mais espessas que comportam chips, microfones e baterias. Ainda não há previsão oficial de lançamento.

A Oakley, marca de esportes pertencente ao conglomerado EssilorLuxottica, terá uma conta oficial no Instagram para promover o lançamento com a descrição “A próxima evolução chega em 20 de junho”. Já o acordo com a Prada foi possível após a renovação, em dezembro, da licença da grife com a Luxottica, que cobre o desenvolvimento, a produção e a distribuição global de óculos das linhas Prada, Prada Linea Rossa e Miu Miu por mais 10 anos.

A parceria entre Meta e Luxottica teve início em 2019. O primeiro modelo Ray-Ban com tecnologia da Meta saiu em 2021, mas foi a segunda geração, lançada em 2023, que alavancou as vendas. O dispositivo traz o assistente de voz Meta AI e recursos como gravação de vídeos, envio de mensagens por WhatsApp e Messenger, além de reconhecimento de objetos e locais quando conectado ao celular.

Segundo Francesco Milleri, CEO da EssilorLuxottica, já foram vendidas 2 milhões de unidades dos óculos Ray-Ban Meta desde o ano passado. A expectativa da companhia é chegar a uma produção anual de 10 milhões de unidades até 2026.

Meta terá exclusividade sobre marcas da Luxottica para tecnologia vestível

A extensão do contrato entre as duas empresas, anunciada em outubro de 2024, inclui exclusividade da Meta sobre o uso das marcas da Luxottica em tecnologia de óculos inteligentes. O acordo foi avaliado em US$ 5 bilhões, segundo o Wall Street Journal.

Para o fim de 2025, está prevista uma terceira geração dos óculos Meta, mais robusta e equipada com um pequeno display em uma das lentes, conforme já antecipado pela CNBC.

O mercado de óculos inteligentes com recursos de inteligência artificial está aquecido. O Google, por meio da Alphabet, anunciou em maio uma parceria de US$ 150 milhões com a Warby Parker para desenvolver produtos com o assistente Gemini. A previsão de lançamento é posterior a 2025.

O Snap também pretende lançar uma nova linha de óculos com realidade aumentada em 2026, sob a marca Specs. O modelo será mais leve e compacto que os anteriores.

Meta, Luxottica e Prada não comentaram oficialmente os novos produtos até a publicação desta reportagem.