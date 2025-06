Meta tenta 'roubar' talentos da OpenAI, dona do ChatGPT, com bônus de até R$ 540 milhões

A disputa por talentos no mercado de inteligência artificial está cada vez mais acirrada.

A Meta, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, teria oferecido bônus de contratação de até US$ 100 milhões para funcionários da OpenAI, criadora do ChatGPT, além de pacotes anuais ainda mais robustos, em uma tentativa de formar uma equipe de especialistas no setor.

As informações foram divulgadas pelo CEO da OpenAI, Sam Altman, durante sua participação no podcast Uncapped, apresentado por seu irmão. No episódio, Altman comentou que a Meta teria feito propostas agressivas para diversos profissionais da OpenAI, mas que, até agora, os principais talentos da empresa não aceitaram as ofertas.

Segundo reportagem da Bloomberg, o próprio CEO da Meta, Mark Zuckerberg, estaria pessoalmente envolvido na busca por pesquisadores de alto nível para compor o novo grupo de “superinteligência” da empresa.

Na semana passada, a Meta anunciou um investimento de US$ 14,3 bilhões na Scale AI e contratou o CEO da companhia, Alexandr Wang, para integrar seu time. A companhia também tem atraído engenheiros de outras gigantes do setor, como Jack Rae, que atuava como pesquisador principal do Google DeepMind.

Altman afirmou que a OpenAI é vista pela Meta como sua principal concorrente no desenvolvimento de inteligência artificial. Ao comentar os motivos pelos quais seus funcionários não aceitaram as propostas, Altman afirmou que, embora tenha respeito pela Meta, não acredita que seja uma empresa referência em inovação.