Meta adota filosofia de Jeff Bezos para lidar com funcionários insatisfeitos

A filosofia de Jeff Bezos sobre "discordar e se comprometer" parece estar ganhando espaço nas diretrizes da Meta. Foi com essa abordagem que Andrew Bosworth, diretor de tecnologia da companhia, respondeu às críticas de funcionários sobre mudanças nas políticas internas.

De acordo com uma reportagem do Business Insider, alguns colaboradores expressaram insatisfação e recorreram ao fórum interno da empresa para questionar as novas diretrizes.

No grupo "Let's Fix Meta", que conta com quase 12 mil membros, um funcionário criticou a liderança por supostamente alterar políticas de forma prejudicial à comunidade LGBTQIA+, eliminar programas de Diversidade, Equidade e Inclusão (DEI) baseados em dados e, em vez de se comunicar diretamente com os funcionários, optar por discutir as mudanças em um podcast de extrema-direita. O comentário finalizou com a pergunta: "há surpresa?".

Em resposta, Bosworth rebateu: "Se sua visão é 'todos têm de gostar de todas as políticas que temos e, se não gostarem, é apropriado vazar', então acho que você deveria considerar trabalhar em outro lugar."

Além da resposta direta, o CTO da Meta compartilhou no grupo um artigo do The Verge sobre as declarações de Mark Zuckerberg em uma reunião geral da empresa no fim de janeiro. Ele afirmou que já esperava que suas respostas fossem vazadas para a imprensa.

"Eu vi todas as reações raivosas/tristes sobre a mudança no formato e compartilho um sentimento de perda sobre isso, mas acho que isso deixa claro que foi a decisão certa", completou Bosworth.

Outro funcionário criticou o argumento da liderança, afirmando que culpar vazamentos para justificar a falta de debate interno sobre políticas era um "tapa na cara" dos colaboradores. Ele destacou que os funcionários da empresa foram contratados por mérito e deveriam ter espaço para discutir as decisões.

A resposta de Bosworth foi ainda mais enfática: "Você deveria pedir demissão se pensa assim, estou falando sério."

A filosofia de Jeff Bezos na gestão

Embora Bosworth tenha usado a frase de Jeff Bezos como justificativa para suas respostas, o significado original da abordagem do fundador da Amazon pode ter sido interpretado de forma diferente.

Em 2016, Bezos defendeu que o princípio de "discordar e se comprometer" poderia acelerar processos de tomada de decisão. Em uma carta aos acionistas, na seção "Tomada de decisão em alta velocidade", ele explicou:

"Se você tem convicção sobre uma direção específica, mesmo sem consenso, é útil dizer: 'Olha, eu sei que discordamos sobre isso, mas você apostaria comigo? Discordar e se comprometer?'".

Para Bezos, quando uma decisão chega a esse ponto, ninguém pode ter certeza absoluta da melhor escolha, e um "sim" pode ser alcançado mais rapidamente. Ele citou um exemplo no qual aprovou um projeto original da Amazon Studios, mesmo tendo dúvidas sobre seu sucesso.

"Respondi imediatamente: 'Discordo, me comprometo e espero que se torne a coisa mais assistida que já fizemos'", afirmou. Segundo ele, se a equipe tivesse tentado convencê-lo, a decisão teria sido muito mais lenta.