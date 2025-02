Blockchain no mundo corporativo: essa revolução é inevitável?

Agora é possível estudar a tecnologia blockchain em uma faculdade reconhecida pelo MEC no Brasil . No Inteli, os alunos aprendem essa tecnologia na prática, integrando conceitos como criptografia, contratos inteligentes e redes descentralizadas em projetos reais.

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas do BTG Pactual e a curadoria dos melhores criptoativos para você investir.

Esse modelo de ensino prepara profissionais para um mercado que cresce cada vez mais, à medida que empresas começam a adotar o blockchain em seus negócios. Para falar sobre essa inovação na educação, este episódio do Podcast do Future of Money conta com Egon Daxbacher, professor e coordenador do curso de Sistemas de Informação no Inteli. Ele explica como funciona esse ensino e qual o impacto da formação em blockchain para o futuro do mercado. Assista ao vídeo ou, se preferir, nos acompanhe no Spotify:

GRÁTIS: CONHEÇA AS MELHORES 3 ESTRATÉGIAS PARA INVESTIR EM BITCOIN

Quer saber como investir em cripto? Conheça estratégias recomendadas por especialistas!

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | Tik Tok