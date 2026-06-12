Facebook caiu? Rede social enfrenta instabilidades nesta sexta-feira

O Facebook passava por instabilidades nesta sexta-feira, 12. Segundo usuários, a rede social da Meta não carregava e apresentava mensagem de erro no momento de acesso.

Segundo o site Downdetector, o número de notificações de falhas aumentou abruptamente por volta das 10h40, no horário de Brasília. Entre os problemas reportados na plataforma estão contas sendo desconectadas automaticamente, stories que não carregam, falhas no feed e até a impossibilidade de abrir os aplicativos.

As falhas acontecem no Brasil e em outros países, segundo comentários nas redes sociais.

*Mais informações em instantes