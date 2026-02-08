Meituan anuncia compra da operação chinesa da Dingdong por US$ 717 mi

A Meituan, empresa chinesa de entrega de alimentos, anunciou nesta quinta-feira, 5, que fez um acordo para comprar a operação chinesa da mercearia online Dingdong Fresh Holding.

Segundo comunicado enviado à Bolsa de Valores de Hong Kong, a Meituan vai adquirir todas as ações da subsidiária da Dingdong (Cayman) Limited, listada na Bolsa de Valores de Nova York, por um valor inicial de US$ 717 milhões.

O acordo está sujeito a ajustes e condições, entre elas a aprovação das autoridades antitruste chinesas e exigências de registro junto à Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma.

No comunicado, a Meituan afirmou que o varejo de supermercados é uma prioridade estratégica e a ação está alinhada com seus planos de desenvolvimento de longo prazo no segmento.

Antes do anúncio, as ações da empresa de delivery fecharam em alta de 1,8% na quinta-feira, cotadas a HK$ 93,80. No mesmo dia, o índice Hang Seng avançou 0,1%.

Dingdong

Em setembro de 2025, a Dingdong operava mais de 1.000 centros de distribuição na China e registrava mais de 7 milhões de usuários com transações mensais.

Nesse período, a empresa registrou lucro líquido de 222,85 milhões de yuans (US$ 32 milhões), em uma queda de 43% em relação ao período homólogo, e foi avaliada em US$ 1 bilhão.

Existem outras parcerias. No ano passado, o DFI Retail Group criou uma parceria com a Dingdong para fornecer produtos frescos da China em 280 lojas do supermercado Wellcome, em Hong Kong.

Concorrência

Meituan, Ele.me, do Alibaba Group Holding, e JD.com têm disputado o mercado de serviços locais na China, a partir de subsídios e descontos para atrair clientes, o que chamou a atenção das autoridades.

Em janeiro, a Comissão Antimonopólio e de Combate à Concorrência Desleal do Conselho de Estado iniciou uma investigação sobre a concorrência nas plataformas de entrega de alimentos do país.