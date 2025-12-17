Negócios

Keeta, da Meituan, anuncia centro de convivência para entregadores em São Paulo

Espaço voltado aos entregadores faz parte do investimento de R$ 1 bilhão na capital paulista e região metropolitana

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 18h04.

Poucas semanas após iniciar sua operação em São Paulo, a Keeta, braço internacional da chinesa Meituan, maior empresa de delivery do mundo, anuncia um novo passo para estruturar sua presença na capital.

A companhia vai inaugurar seu primeiro centro de suporte para entregadores, espaço localizado no bairro de Santo Amaro, na zona sul da capital paulista.

Com mais de 400 metros quadrados, o espaço foi desenhado para funcionar como um ponto de apoio permanente aos entregadores parceiros da plataforma. Embora já esteja aberto para visitação nesta semana, o centro começa a operar integralmente, com equipe fixa de suporte no local, a partir da segunda quinzena de janeiro.

A inauguração materializa uma das promessas feitas pela empresa durante sua chegada a São Paulo: investir em infraestrutura física e atendimento humano como parte central da estratégia para o maior mercado de delivery do país.

“Ter iniciativas contundentes para os entregadores parceiros é parte fundamental do negócio”, afirma Tony Qiu, presidente de operações internacionais da Keeta.

A escolha de Santo Amaro não foi casual. O bairro concentra alto fluxo de pessoas, transporte público e serviços, além de acesso facilitado às principais vias da cidade.

Segundo a empresa, outros pontos de suporte já estão em estudo para inauguração ao longo de 2026, em diferentes regiões da capital e da Grande São Paulo.

A criação do espaço se conecta diretamente à estratégia apresentada pela Keeta na largada da operação em São Paulo, quando a empresa anunciou um investimento de R$ 1 bilhão na capital e região metropolitana, parte do plano de R$ 5,6 bilhões para o Brasil nos próximos cinco anos.

Segundo o diretor da operação brasileira, Danilo Mansano, a plataforma vê os entregadores como um dos seus três clientes centrais, ao lado de restaurantes e consumidores.

“O atendimento humano parece básico, mas virou diferencial”, disse Mansano em entrevista à EXAME.

Segundo ele, a falta de canais presenciais de suporte é uma das principais reclamações dos entregadores no setor.

Hoje, a Keeta afirma já ter ultrapassado 98 mil entregadores cadastrados na Grande São Paulo.

O Centro de Suporte faz parte de um conjunto mais amplo de iniciativas voltadas à categoria. A empresa aposta em sistemas próprios de roteirização e algoritmos de inteligência artificial para otimizar trajetos, reduzir tempo de espera nos restaurantes e aumentar o volume de entregas sem pressionar os profissionais.

A lógica, segundo a companhia, é garantir previsibilidade de ganhos sem incentivar excesso de velocidade ou jornadas mais longas.

Outra frente é a distribuição gratuita de um capacete inteligente, inicialmente para ciclistas e, em uma segunda etapa, também para motociclistas.

O equipamento, ainda em processo de certificação local, conta com navegação assistida, sensores de velocidade, alertas em caso de queda ou acidente e conexão direta com uma central de suporte 24 horas.

