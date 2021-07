Mark Zuckerberg celebra 4 de julho surfando em prancha elétrica

O feriado de 4 de julho, que aconteceu neste domingo, parece ter sido especial para Mark Zuckerberg, CEO e fundador do Facebook.

O bilionário postou em perfil na rede social um vídeo surfando em um lago com uma prancha elétrica, enquanto brandia uma bandeira dos Estados Unidos ao pôr do sol.

Ao fundo do vídeo, toca a canção "Take Me Home, Country Roads", de John Denver, uma música bastante popular nos EUA.

A demonstração de patriotismo do CEO causou comentários nas redes sociais e o vídeo foi compartilhado durante a noite de domingo.

De acordo com o portal Business Insider, Zuckerberg usava uma prancha da empresa Lift Foils, empresa especializada em material aquático de alta tecnologia.

Sobram razões para Zuckerberg celebrar: na semana passada reguladores da Comissão Federal de Comércio (FTC, na sigla em inglês), deixaram de lado uma investigação sobre práticas antitruste do Facebook e abandonaram a ideia de quebrar a empresa e rever aquisições antigas, como do Instagram e do WhatsApp.

Também na semana passada o Facebook atingiu valor de mercado de 1 trilhão dólares.