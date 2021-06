Facebook atinge valor de mercado de US$ 1 trilhão

O Facebook atingiu nesta segunda-feira, 28, o valor de mercado de 1 trilhão de dólares, se juntando a outros gigantes de tecnologia que já haviam alcançado o patamar como Apple, Amazon, Microsoft e Google.

É a primeira vez na história da empresa que a marca é atingida. O valor foi alcançado em meio a notícias de que uma corte federal americana demoveu uma ação da Comissão Federal de Comércio (FTC, na sigla em inglês) de reavaliar aquisições históricos do Facebook, como o Instagram e o WhatsApp.

A ação pretendia, no limite, quebrar o Facebook em empresas menores e acusava o gigante de práticas anticompetitivas no mercado de redes sociais.

O Facebook é dono hoje das principais plataformas de mídia social e comunicação do mundo. Nos últimos meses, a empresa, que se consagrou levando marketing direcionado e publicidade para usuários de sua rede, vem se transformando.

Com produtos voltados para empresas e manejo de atendimento a clientes, o Facebook vem introduzindo cada vez mais auxílio a empresas, em especial no WhatsApp, onde APIs e outras ferramentas estão cada vez mais sendo utilizadas para falar com clientes.